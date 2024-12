Quarto appuntamento con la stagione del teatro Viotti di Fontanetto Po, prima della pausa invernale, in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo e TeatroLieve, sabato 7 dicembre alle ore 21, una rivisitazione del mondo di Giorgio Gaber, con lo spettacolo “Buonasera signor G” a cura dell’Accademia dei Folli. Più che un omaggio al padre del teatro canzone, lo spettacolo è un viaggio che segue un impulso, un istinto; di fronte all’immensa opera di Gaber e Luporini, coautore dei testi ci si sente un po’ persi e disorientati e soprattutto folgorati dalla straordinaria, e a volte straziante, attualità dei monologhi e delle canzoni. Gaber si affacciava sul ciglio di un baratro. Oggi ci troviamo in quel baratro e siamo in caduta libera. In fondo è tutta una questione di fragilità, di saper accettare il disequilibrio, di non aver troppo timore di guardarsi davvero. Il fatto è che il Sig. G non è un personaggio. Il Sig. G siamo proprio noi. Da un marciapiede di una città semi-deserta e buia alla penombra di una camera da letto, dallo spazio soffocante di un ascensore allo specchio del proprio bagno, eccoci a fare i conti con la nostra meschinità, con le nostre più profonde contraddizioni, con le nevrosi e le frustrazioni quotidiane. Ma non è solamente una questione di sopravvivenza: Buonasera Sig. G parla anche di speranza, di un sogno che per quanto rattrappito è ancora lì, nutrito artificialmente e tenuto in vita con un accanimento terapeutico disperato. Dal vasto repertorio di Gaber ecco una scelta delle migliori,

profonde e dissacranti canzoni e alcuni dei monologhi più illuminanti che contengono una feroce satira di costume. L’ironia e la disincantata disillusione sull’universo che circonda il cantautore milanese sono le cifre stilistiche del suo mondo artistica. Protagonista Carlo Roncaglia nelle vesti di Giorgio Gaber, e con Andrea Cauduro (chitarre) Enrico De Lotto (basso) Matteo Pagliardi (batteria), testi e musiche Giorgio Gaber e Sandro Luporini, arrangiamenti Accademia dei Folli scene Matteo Capobianco costumi Carola Fenocchio, produzione Accademia dei

Folli.

Per informazioni e prenotazioni tel. 3381378957 – 3385025373 oppure info@teatrolieve.it. Il libretto di tutta la programmazione è

consultabile su www.teatrolieve.it La programmazione della stagione del Teatro Viotti riprenderà sabato 8 marzo con “Anna Karenina, le donne e la passione” dal romanzo di Lev Tolstoj con la compagnia romana Seven Cults. Per chi volesse seguire le attività di TeatroLieve ricordiamo che da gennaio curerà con il Comune di Crescentino, e Piemonte dal Vivo, la nuovissima stagione del Teatro C. Angelini con interpreti di grande valore teatrale e musicale. Presentazione del cartellone sabato 14 dicembre alle ore 16.00 al Piccolo Teatro Mimmo

Candito di Piazza Caretto a Crescentino.

