Casa del Jazz, Christmas in Jazz

La programmazione delle feste alla Casa del Jazz di Roma, dal 21 al 29 dicembre

Torna l’atteso appuntamento con i concerti natalizi alla Casa del Jazz di Roma, un viaggio musicale che attraversa le origini e l’evoluzione del jazz, dal dixieland e dallo swing fino al bop. Sette serate straordinarie con orchestre, ensemble vocali e piccole band animeranno il periodo più festoso dell’anno, offrendo momenti unici di ritmo e magia.

In programma prima di Natale due concerti del clarinettista e compositore Nico Gori con due formazioni diverse ovvero l’esplosivo Swing10tet composto da 10 elementi (21.12) e il quartetto Young Lions (22.12), il popolarissimo virtuoso del banjo Lino Patruno che in sestetto eseguirà i grandi classici jazz di Natale (23.12). Si riparte dopo Natale con la formazione Retrosax composta da tre sassofoni (contralto, tenore e baritono) più sezione ritmica (26.12) per proseguire con il trombonista e leader Massimo Pirone che esegue classici degli anni venti e trenta (27.12). Attesissimo ritorno quello di Rossana Casale che presenta il nuovo album “Almost Blue” un programma di tutti classici del jazz ispirati al colore blu come Afro Blue, Almost Blue, Blue in Green e molti altri e gran finale con la Mario Corvini Big Band, formazione composta da sedici elementi con special guest Rosario Giuliani.

PROGRAMMA

21 e 22 DICEMBRE ORE 21

NICO GORI SWING 10TET

Il Nico Gori Swing 10tet è un progetto esplosivo che rappresenta una delle formazioni più raffinate della scena jazz italiana, guidato dal clarinettista e sassofonista Nico Gori. Nel 2025, il gruppo festeggerà i 10 anni dalla sua fondazione. Dall’inizio della sua carriera nel 1998, Nico Gori ha partecipato a numerose registrazioni con formazioni jazz, funk e pop, contribuendo anche alla realizzazione di jingle pubblicitari e musiche per la televisione. Ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi del jazz internazionale.

22 DICEMBRE ORE 18

NICO GORI & YOUNG LIONS

Il quartetto esegue brani della tradizione jazzistica americana alternati a composizioni originali del leader Nico Gori. Tuttavia, non mancano incursioni nel mondo sudamericano con brani della tradizione brasiliana, dallo “choro” alla “bossa nova”. Il tutto condito da un sound molto ricercato e ben arrangiato del quartetto dei “giovani leoni” di cui sono caratteristiche principali l’energia e il grande interplay tra i musicisti che lo compongono.

23 DICEMBRE ORE 21

LINO PATRUNO

Lino Patruno si esibirà al banjo e alla voce in alcuni fra i grandi classici della storia del jazz e fra questi i celebri “Jingle Bells” e “White Christmas” per festeggiare il Natale ma in questo caso con swing e jazz feeling. Nel corso del concerto verranno ricordati in musica Louis Armstrong, Bix Beiderbecke, Nick La Rocca, Coleman Hawkins, Eddie Lang, Billie Holiday, Sarah Vaughan e Ella Fitzgerald. Lino Patruno ha ricevuto il Golden Globe della Stampa Estera per il film “Forever Blues” di e con Franco Nero e ha ricevuto un encomio personale dal Presidente della Repubblica Mattarella per i suoi studi sulla storia del jazz.

26 DICEMBRE ORE 21

RETROSAX

FEAT. GIORGIO CUSCITO, RED PELLINI & FABRIZIO D’ALISERA

Retrosax è una band composta da tre sassofoni (contralto, tenore e baritono) più una sezione ritmica con chitarra, contrabbasso e batteria. Gli arrangiamenti sono mirati soprattutto ai temi armonizzati dei tre sassofoni tipo sezione-sax da big band ma lasciando poi ampia leggerezza e libertà sul momento all’espressione dei solisti, come in una jam session da jazz club. Il repertorio spazia dal 1920 ai primi anni del 1940, puro mainstream swing.

27 DICEMBRE ORE 21

MASSIMO PIRONE

“THE LORDS OF DIXIELAND”

ll progetto è nato dalla passione del capogruppo Massimo Pirone per la musica originale degli anni venti e trenta. L’orchestra chiamata Lords of Dixieland presenta un repertorio di grandi standards americani del jazz di quell’epoca, con gli arrangiamenti originali donati a Pirone da un archivista americano e vanta arrangiamenti anche di Hoagy Carmichael. Molto spesso si fanno tributi a questo genere di musica ma non con gli arrangiamenti originali. In questo caso si usano esclusivamente le parti originali dell’epoca.

28 DICEMBRE ORE 19.30 e 21

ROSSANA CASALE

Dopo “Joni”, Rossana Casale torna al jazz con “Almost Blue”, un concept album incentrato sul colore blu e sui brani, le parole che il jazz ha dedicato al suo significato più profondo. Il blu è il colore della malinconia e della speranza. Dal sentimento blu nasce il blues, quello che ha le sue radici nei canti degli schiavi dei campi di cotone, nella speranza di libertà e di rivalsa. ‘Il blues è più di un colore, è un gemito di dolore, il sapore del conflitto, un ritornello triste ma anche un gioco a cui gioca la vita’ (All blues- Kind of Blue M. Davis 1959)

29 DICEMBRE ORE 21

MARIO CORVINI BIG BAND special guest ROSARIO GIULIANI

La Mario Corvini Big Band nasce da un’idea di Mario Corvini, già fondatore nel 2012 della New Talents Jazz Orchestra e, nel 2005, insieme a Pietro Iodice, della Parco della Musica Jazz Orchestra. É una formazione classica di jazz, composta da sedici elementi più il direttore. Il programma è composto da musiche originali di Mario Corvini, anche queste frutto di tanti anni di collaborazioni e che, pur conservando nel progetto un profilo artistico originale, si arricchiscono di volta in volta di nuove strutture e idee grazie ai solisti chiamati a collaborare. In questo caso il solista è Rosario Giuliani, musicista di fama internazionale. Mario e Rosario condividono anni di amicizia e lavoro, non ultimo il progetto “Miserere”, con il Mac Saxophone Quartet, per il quale Corvini ha curato gli arrangiamenti.

INFO E BIGLIETTI: WWW.CASADELJAZZ.COM