PROGRAMMA DI EVENTI DAL 14 AL 22 DICEMBRE

Una settimana concentrata di eventi, talk, spettacoli, laboratori, incontri, installazioni e party, che inizia con un laboratorio di fotografia a OFF TOPIC, uno spettacolo alla Fabbrica delle “e” e continua fino al 22 dicembre di nuovo a OFF TOPIC. Sabato 14 e Domenica 15 dicembre

Dalle 11 alle 18 – OFF TOPIC, via Giorgio Pallavicino, 35 – Torino – Laboratorio “VEDO NON VEDO: alta sartoria della rappresentazione” a cura di Tommasina Giuliasi Le persone lavoreranno con la fotografa all’elaborazione di un ritratto attivo. Si utilizzerà il processo artistico della fotografia sperimentale per ribaltare l’ottica contemporanea -dallo sguardo oppressivo- e restituire a chi partecipa un’installazione sui temi dell’identità. Iscrizioni gratuite qui: https://forms.gle/ 6P28hpNKeYsAUBLt8 Lunedì 16 dicembre Ore 20:00 – FABBRICA DELLE “E”, corso Trapani 91/b – Torino – Spettacolo “Beata Conoscenza HIV? Parliamone…” Da un’idea dell’Associazione Giobbe Onlus nasce una lezione-spettacolo per raccontare l’Hiv e le malattie sessualmente trasmissibili rivolta ai giovani dai 15 ai 20 anni.

Ingresso gratuito con prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/ beata-conoscenza-hiv- parliamone-tickets- 1049647232127?aff= oddtdtcreator Martedì 17 dicembre

– Talk “Dal Teatro alle Emozioni. Lo Psicodramma” Ore 18:30 – OFF TOPIC, via Giorgio Pallavicino, 35 – Torino Presentazione dello Psicodramma analitico, una tecnica attiva di psicoterapia attuata mediante la rappresentazione “teatrale” del proprio mondo interno. A cura di Ass. OGEN Con la Dott. Alessia Tambornini, Dott. Catia Gribaudo modera Adriano Vecchio, arteterapista.

Ingresso gratuito con prenotazione: scrivendo su Whatsapp al numero 3884463855 – Spettacolo “Fill Pill, divulgatore coatto” Ore 21:00 – OFF TOPIC, via Giorgio Pallavicino, 35 – Torino Per la stagione di Torino Comedy Lounge vol. 8, una delle rassegne di stand up comedy più importanti in Italia.

Ingresso a offerta libera con prenotazione: https://docs.google.com/forms/ d/e/1FAIpQLSdxs6lRaC_ O6fi6z8xK_OzYGg8icVdMBgPFb_ BJZ7S4qJBe7A/viewform Mercoledì 18 dicembre

– “Ricercatori alla Spina”: sul presente e sul futuro delle nuove generazioni” Serata di divulgazione scientifica durante il servizio cena, con Centro Scienza e la partecipazione di Matteo Ghisolfi. Ore 19:00 – OFF TOPIC, via Giorgio Pallavicino, 35 – Torino

Ingresso gratuito con prenotazione scrivendo su Whatsapp al numero 3884463855 – Incontro “Noi non siamo pesci – Natale con i tuoi, capodanno con chi vuoi: tra appartenenza e differenziazione” a cura di Centro Clinico Psicologia Torino.

Ore 19:00 – OFF TOPIC, via Giorgio Pallavicino, 35 – Torino

Ingresso gratuito con prenotazione sul sito https://offtopictorino.it/ Giovedì 19 dicembre

– Spettacolo “ LA FORNARINA. La sposa segreta di Raffaello” Ore 21:00 – OFF TOPIC, via Giorgio Pallavicino, 35 – Torino Regia di Giacomo Ferraù con Giulia Bellucci Produzione Eco di Fondo Inserito nella stagione 24/25 “Almeno noi nell’Universo” di Fertili Terreni Teatro

Biglietti in vendita in loco e online:https://www.ticket.it/ teatro/evento/la-fornarina. aspx Venerdì 20 dicembre – Installazione “Vedo non vedo: alta sartoria della rappresentazione”: Installazione di fotografia sperimentale sui temi dell’identità, percezione e rappresentazione di sé.

a cura di Tommasina Giuliasi Dalle ore 17:30 fino alle 21:00 – OFF TOPIC, via Giorgio Pallavicino, 35 – Torino

Ingresso libero e gratuito – Talk “Abitare i Social: Navigare l’Influenza Digitale” Ore 18:30 – OFF TOPIC, via Giorgio Pallavicino, 35 – Torino Con PilloleFuturoPresente (Francesco Marino), Gabriele Marino (semiologo) e Girolamo Lucania (regista e drammaturgo)

Questo talk offre strategie per un uso consapevole dei social, bilanciando la vita online e offline, e discute le opportunità, le sfide e come navigare in modo sicuro e consapevole nell’era digitale.

Ingresso gratuito con prenotazione scrivendo su Whatsapp al numero 3884463855 – Party “Lindy Hop + MOP MOP + Sweet Life Society DjSet”

Ore 21:00 – OFF TOPIC,

Biglietti: https://linke.to/swing_circus_ natale Sabato 21 dicembre – Talk “ EcoAnsia: I giovani e il futuro del nostro pianeta” Ore 17:30 – OFF TOPIC, via Giorgio Pallavicino, 35 – Torino Con Rubina Pinto (Legambiente PVdA), Francesca Simi (Associazione Inv3rso), Girolamo Lucania (Cubo Teatro). Modera Matteo Ghisolfi. Esploreremo l’intersezione tra la salute mentale dei giovani e le sfide ambientali.

Ingresso gratuito con prenotazione scrivendo su Whatsapp al numero 3884463855 – Spettacolo “Sopravvivere all’estinzione” Ore 19:00 – OFF TOPIC, via Giorgio Pallavicino, 35 – Torino Performance partecipata a cura di Cubo Teatro, frutto del laboratorio creativo multidisciplinare sui temi del cambiamento climatico.

Ingresso a offerta libera con prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/ sopravvivere-allestinzione- tickets-1049669097527?aff= oddtdtcreator – Party “ My Generation Party”

Ore 22:30 – OFF TOPIC, via Giorgio Pallavicino, 35 – Torino

Biglietti: https://offtopictorino.it/ Domenica 22 dicembre

– Spettacolo “Baby Miss” Ore 17:00 – OFF TOPIC, via Giorgio Pallavicino, 35 – Torino Di e con Marco Bianchini Produzione Teatro della Caduta

Marco Bianchini affronta il tema delicato della mercificazione del corpo femminile e della sessualizzazione dei minorenni, costruendo un racconto sul mondo delle baby miss.

Ingesso a offerta libera con prenotazione a: prenota@teatrodellacaduta.org