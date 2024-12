Cose che so essere vere al Teatro Carignano di Torino

Valerio Binasco inaugura la stagione del Teatro Stabile con un’opera di grande intensità emotiva, al suo primo allestimento in Italia: si tratta di un dramma toccante e audace, firmato da Andrew Bovell, scrittore e drammaturgo australiano di fama internazionale, più volte insignito di prestigiosi riconoscimenti. Fotografia acuta e complessa dei meccanismi domestici e matrimoniali, è un susseguirsi di colpi di scena attraverso gli occhi di quattro fratelli che lottano per definire se stessi al di là dell’amore e delle aspettative dei genitori. La scrittura dell’autore si manifesta nell’indagine profonda delle fragili dinamiche che si celano dietro la facciata delle apparenze, mettendo in luce come la normalità sia un’illusione e la felicità un miraggio lontano. Cose che so essere vere è una commedia malinconica, che esplora il fallimento di coloro che, nel tentativo di costruire una famiglia come luogo di serenità, hanno inconsapevolmente fondato il loro ideale di felicità su verità nascoste, soffocate dal silenzio, finendo per scontrarsi con l’infelicità più profonda. Andrew Bovell, già autore di numerose opere di successo, tra cui Speaking in Tongues – dal quale ha tratto l’adattamento cinematografico Lantana – e When the Rain Stops Falling, in questo testo affronta con grande maestria il tema del potere che il passato esercita nel plasmare il futuro. Lo spettacolo affronta tematiche importanti e delicate con un impianto registico fresco e rapido, una scena animata di spazi emotivi e numerosi oggetti di utilizzo differente, avvalendosi di un’interpretazione magistrale, in primis della magnetica Giuliana De Sio.

Visto giovedì 24 ottobre 2024

Teatro Carignano – Torino

Cose che so essere vere

di Andrew Bovell

traduzione Micol Jalla

regia Valerio Binasco

con Giuliana De Sio, Valerio Binasco

Fabrizio Costella, Giovanni Drago, Giordana Faggiano, Stefania Medri

