FESTIVAL DELL’ECCELLENZA AL FEMMINILE – PREMI IPAZIA AL TEATRO

Mercoledì 4 dicembre 2024, dalle 16, al Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, la cerimonia di conferimento dei Premi Ipazia al Teatro: la XIII edizione del Premio alla Nuova Drammaturgia e la II edizione del Premio Ipazia alla Migliore Attrice

Si svolgerà domani, mercoledì 4 dicembre, dalle 16 al Museo Biblioteca dell’Attore (via del Seminario 10), la cerimonia di conferimento dei Premi Ipazia al Teatro: Premio Ipazia alla Nuova Drammaturgia e Premio Ipazia alla Migliore attrice II edizione.

In questa occasione verranno attribuiti i Premi alla Migliore Opera di Drammaturgia che andrà a GIULIA PIETROZZINI per l’opera ‘Un caso da manuale’, e alla Migliore Attrice a VIOLA GRAZIOSI che ritirerà il Premio, il Premio Ipazia alla Migliore Attrice 2023 è stato consegnato a Laura Curino e Giuliana Musso. All’evento parteciperanno attori, registi, e i membri delle due Giurie.

Saranno presenti anche le vincitrici dei premi che ritireranno il loro riconoscimento.

Anche in questa edizione il Festival dell’Eccellenza al Femminile, ideato e diretto da Consuelo Barilari, intende affermarsi come luogo internazionale d’incontro di attrici, registe, artiste, scrittrici, compagnie, performer, drammaturghe, per dare continuità al percorso artistico iniziato negli anni precedenti, sperimentando linguaggi, drammaturgie e nuovi modi di concepire i ruoli delle donne nello spettacolo.

L’attenzione nei confronti dei ruoli ha l’obiettivo di promuovere una visione sempre più paritaria, punto cruciale e strategico per lo sviluppo sostenibile verso il 2030, oltre ad essere elemento importante anche nell’indagine di sé. Il gioco di ruolo nel teatro permette di rompere la barriera della realtà per viaggiare nel tempo o costruire storie e universi fantastici, impersonando altri personaggi e sfidando le norme sociali condivise, per immaginare un mondo che si plasma “giocando/ recitando” sulla scena, in una polifonia di espressioni artistiche e significati.

PREMIO IPAZIA ALLA NUOVA DRAMMATURGIA

Il Premio nasce con la finalità di valorizzare il ruolo e l’immagine della donna nel Teatro e nello spettacolo. Ha l’obiettivo di mettere in contatto gli esperti di settore con i drammaturghi per favorire nuove opportunità di lavoro. Ogni anno gli autori e le autrici saranno chiamati ad affrontare nei loro testi tematiche al femminile, in linea con le tematiche proposte dal Festival. Uno dei testi prescelti dalla Giuria sarà premiato con la pubblicazione e la messa in scena nell’ambito del Festival dell’Eccellenza al Femminile.

La Giuria del Premio Ipazia alla Nuova Drammaturgia è composta attualmente da Adriana Albini, Scienziata, Dir. Scientifico Fondazione MultiMedica Onlus – Docente Patologia Generale,Caterina Barone, Grecista, Docente Drammaturgia Antica, Università di Padova, Vice Presidente Giuria, Gianfranco Bartalotta, Docente Processi Formativi Teatro Università Roma Tre, Direttore Rivista Teatro Contemporaneo e Cinema,Stefano Bigazzi, Giornalista La Repubblica, Carlo Fanelli, Docente di Disc.Spettacolo Università della Calabria Giuliana Manganelli, Critico Teatrale Il Secolo XIX, traduttrice, regista, Mercedes Martini, pedagoga Scuola Teatro Naionale di Genova, Carla Olivari, Presidente Associazione Amici del Museo Doria, Eugenio Pallestrini, Presidente Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, Maria Dolores Pesce Critica e studiosa Dramma.it, Andrea Porcheddu, Critico Teatrale, Giovanna Rotondi Terminiello, Storica dell’Arte, già SovrintendenteBeni Storici e Culturali Liguria, Silvana Zanovello, Giornalista Critico Teatrale Il Secolo XIX, Presidente Giuria.

il Premio per il 2024 verra consegnato a Giulia Pietrozzini per l’opera UN CASO DA MANUALE.

PREMIO IPAZIA ALLA MIGLIORE ATTRICE.

Il nuovo Premio Ipazia Internazionale alla Migliore Attrice è un riconoscimento all’attrice che saprà coniugare talento, ispirazione artistica, impegno e sensibilità con i principi enunciati nel Goal n.5 dall’agenda ONU 2030 ovvero il raggiungimento all’Eguaglianza di Genere e l’autodeterminazione di tutte le donne.

Caratteristiche del premio

Il Premio Ipazia sarà un riconoscimento al percorso artistico di un’attrice/performer nazionale o internazionale. Avverrà per nomination da parte della giuria, che proporrà candidate senza vincoli di età, e sulla base di scelte non vincolate dalle produzioni teatrali dell’anno precedente o in corso, analogamente a un premio alla carriera e pur non escludendo giovani attrici con alle spalle un già significativo percorso

La Giuria del Premio alla Migliore Attrice è composta attualmente da Laura Palmieri, Radio3 RAI, Laura Zangarini, Corriere della Sera, Angela Calvini, Avvenire, Nella Califano, Altre Velocità, Renata Savo, Scene Contemporanee; Consuelo Barilari, dir.Festival dell’Eccellenza al Femminile

Bio Giulia Pietrozzini

Giulia Pietrozzini è una sceneggiatrice, drammaturga e performer. Ha studiato sceneggiatura alla scuola dell’ANAC (Associazione Nazionale Autori Cinematografici) Leo Benvenuti con borsa di studio, narrativa alla casa editrice Minimum Fax e ha perfezionato le sue competenze partecipando alle masterclass di Marco Bechis, Jaques Fieschi, Sergio Manfio, Cristian Ceresoli, Lucia Calamaro, Silvia Gallerano, Letizia Russo, Valerio Callieri e Francesco Trento.

Ha scritto la sceneggiatura del film Paradiso, prodotto da Dispàrte, insieme al regista e autore Giulio Mastromauro (David di Donatello con il suo cortometraggio Inverno).

Con la scrittura del film Dor – scritto insieme alla regista Valeria Testagrossa e prodotto da Vivo Film, Young films, in coproduzione con la Microfilm di Ada Solomon – è stata selezionata dai bandi ‘Lazio Crea’ della Regione Lazio e del Ministero della Cultura per la scrittura della sceneggiatura e ha partecipato ai programmi di sviluppo di Berlinale Talent Berlinale Script Station (con Gyula Gazdag come tutor) e a Lim (Less is More) dove ha avuto come tutor Tony Grisoni (sceneggiatore dei film di Terry Gilliam e Paolo Sorrentino). Dor è in fase di sviluppo e ha ricevuto il fondo MEDIA, di Creative Europe e il sostengo del Ministero della Cultura Romeno.

Con la sceneggiatura del film Asincronie – regia di Gregorio Sassoli e prodotto da Red Sparrow – si è qualificata prima al Bando del Ministero della Cultura per lo sviluppo e ha ottenuto il sostegno della regione Emilia Romagna.

È stata tutor del workshop sulla scrittura di cortometraggi insieme al regista e sceneggiatore Massimo D’Orzi, organizzato da TSFM Torino Short Film Market per la Trentino Film Commission.

Ha vinto il premio della Lazio Film Commission per il valore del progetto con il soggetto del film d’animazione Miaoui. Il suo spettacolo teatrale Ippoterapia è stato selezionato per la rassegna “Tornerà un altro inverno” a Carrozzerie n.o.t. e recensito da Teatro e Critica come “una pièce sullo svelamento attraverso il dialogo (…) divertente, un bel corpo a corpo, anche attoriale”.Per lo spettacolo Svelarsi, regia di Silvia Gallerano, prodotto da PAV e Teatro di Dioniso, è drammaturga e performer. Fa parte di Ostudio, progetto di coabitazione artistica.

Bio Viola Graziosi

Viola Graziosi è un’attrice italiana di grande talento, conosciuta per la sua capacità di interpretare ruoli intensi e profondamente emotivi sia in teatro che sullo schermo. Figlia d’arte, Viola si è formata presso prestigiose istituzioni artistiche, tra cui la Scuola del Piccolo Teatro di Milano e l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico.

La sua carriera teatrale include collaborazioni con grandi registi come Peter Stein, Massimo Castri e Giorgio Barberio Corsetti. Graziosi si distingue per il suo approccio sensibile e poliedrico ai personaggi, che spaziano dai classici della tragedia greca ai testi contemporanei.

In ambito cinematografico e televisivo, ha lavorato in produzioni nazionali e internazionali, confermandosi come interprete versatile e carismatica. Viola Graziosi è inoltre apprezzata per la sua attività come doppiatrice e lettrice, dando voce a opere letterarie e poetiche.

Il suo lavoro riflette un costante impegno nella ricerca artistica, con un’attenzione particolare ai temi dell’identità, della memoria e delle dinamiche umane. Grazie alla sua sensibilità e alla sua dedizione, Viola Graziosi è una delle figure più significative della scena teatrale contemporanea.

La XX edizione del Festival dell’Eccellenza al Femminile – ideato e diretto da Consuelo Barilari intitolata Next Generation Women – Role Play i Ruoli – è organizzato da Schegge di Mediterraneo con il sostegno del MIC nel piano triennale del FUS, il patrocinio del Senato della Repubblica, della Regione Liguria; in collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova; con il sostegno del Comune di Genova per Genova Città dei Festival

Media partnership – TGR-Rai Liguria