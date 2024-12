Gli appuntamenti dell’ORT a gennaio 2025

In apertura del 2025, l’Orchestra della Toscana inaugura il nuovo anno con il Concerto di Capodanno al Teatro Verdi di Firenze. Sul podio la direttrice Gianna Fratta. Un programma “Dall’opera all’operetta, con bravura”. Musiche di Giuseppe Verdi, Jacques Offenbach, Pëtr Il’ič Čajkovskij, Franz Lehár, Leonard Bernstein, Luigi Boccherini e Luciano Berio.

La stagione concertistica 2024/2025 prosegue con due concerti dell’ORT. Il primo vede sul podio la direttrice Tianyi Lu e al pianoforte Roberto Cominati. In programma, musiche di Arvo Pärt, Richard Strauss e Johannes Brahms. Per il secondo concerto, il M° Jaume Santonja dirige l’orchestra della Toscana e il violino solista Kerson Leong. Musiche di Čajkovskij, Schubert e una prima esecuzione assoluta della compositrice Annachiara Gedda, su commissione della Fondazione ORT.

Riprende la Stagione di musica da camera con lo spettacolo teatral-musicale “Il mio amico Giacomo”, scritto e diretto da Alessandro Riccio con musiche di Giacomo Puccini e con la partecipazione dell’ensemble di archi e fiati dell’ORT.

Con lo spettacolo “Omini piccini” torna infine la programmazione per i più piccoli con la rassegna “Tutti al Teatro Verdi”. L’Orchestra della Toscana, diretta da Carlomoreno Volpini, propone uno spettacolo di Venti Lucenti per la regia di Manu Lalli.

Mercoledì 1 gennaio 2025 ore 17:00 il M° Gianna Fratta dirige l’Orchestra della Toscana per il Concerto di Capodanno al Teatro Verdi di Firenze. Il programma propone un viaggio “dall’opera all’operetta, con bravura”. Verranno eseguite due celebri arie dal “popolare” Rigoletto di Verdi e una dall’opera di carattere comico-fantastico di Jacques Offenbach, Les contes d’Hoffmann. A seguire, alcune tra le più note operette del XIX e XX secolo. Dall’Orphée aux Enfers di Offenbach al Das Land des Lacheins di Franz Lehàr, fino al Candide di Leonard Bernstein. Ad arricchire il programma alcune arie da balletto dal Lago dei Cigni di Čajkovskiji. A completare la serata, le Quattro versioni originali della “Ritirata notturna di Madrid” un arrangiamento di Luciano Berio dall’omonimo quintetto per archi op. 30 n. 6 composto da Luigi Boccherini intorno 1780 circa. Sul palco il soprano Daniela Cappiello e il tenore Reinaldo Droz.

La stagione concertistica 2024/25 prosegue a gennaio a Firenze con due concerti. Martedì 14 gennaio ore 21:00 al Teatro Verdi di Firenze, la direttrice Tianyi Lu torna a dirigere l’Orchestra della Toscana. Insieme a lei, il pianista Roberto Cominati, virtuoso profondo e schivo la cui carriera internazionale ha preso avvio nel 1993 grazie al primo premio nel Concorso “Ferruccio Busoni” di Bolzano. Nella Burleske di Richard Strauss deve dimostrare di aver mani d’acciaio per rendere la polpa brillante di un pezzo in cui il pianoforte dialoga da pari a pari con un’orchestra smagliante, mondana. Attorno a questo Strauss, il M° Lu dispone un’elegia funebre e un capolavoro giovanile di Johannes Brahms. Nel Cantus in memoriam Benjamin Britten (1977), il compositore estone Arvo Pärt piange la morte dell’inglese Britten. La Serenata op.11, invece, è la partitura di un Brahms trentenne, allora impiegato alla corte tedesca di Detmold in attesa di orientare il suo futuro altrove. Sono previste repliche del concerto – tutte alle ore 21:00 – a Livorno (11), Carrara (13), Pisa (15).

Mercoledì 22 gennaio ore 21:00 il M° Jaume Santonja dirige l’ORT e il solista al violino Kerson Leong al Teatro Verdi di Firenze. In programma, il Concerto per violino e orchestra op.35 di Pëtr Il’ič Čajkovskij, uno tra i più travolgenti del suo repertorio. Si tratta di una composizione del 1878 di inventiva melodica generosissima, sgargiante nell’orchestrazione, pervasa da capo a fondo di lirismo intenso e che per giunta contiene passi tra i più difficili e spettacolari del violinismo ottocentesco, cosicché offre al solista parecchie occasioni per mettere in mostra le sue capacità tecniche. Segue in programma un altro classico dell’Ottocento, la Quarta Sinfonia di Franz Schubert, detta Tragica. Il nomignolo di “Tragica” è legato all’introduzione lenta che apre il primo movimento; dopodiché la sinfonia si rasserena completamente. In apertura di serata, un pezzo nuovo commissionato dalla Fondazione ORT alla compositrice Annachiara Gedda, dall’estesa carriera internazionale. Sono previste repliche del concerto a Piombino (20), La Spezia (21) e Figline (23). Per Piombino e Figline inizio ore 21:00, a La Spezia inizio ore 20:45.

Tornano in programma gli appuntamenti di musica da camera dell’ORT. Sabato 18 gennaio ore 21:00 al Teatro Moderno di Grosseto, lo spettacolo teatral-musicale “Il mio amico Giacomo”, scritto e diretto da Alessandro Ricciocon musiche di Giacomo Puccini e con l’Ensemble di archi e fiati dell’ORT. Il protagonista è il macchinista Giacomo, tecnico di palcoscenico esperto. Un uomo forte, pratico, introverso che però si emoziona al cospetto di quelle trascinanti arie che distraggono e portano lontano. Uno spettacolo nello stile di Riccio, forte della sua capacità di trasformista comico e di attore cantante, il quale riesce ogni volta a rendere la musica colta a portata di mano, udibile per tutti. È prevista una replica dello spettacolo lunedì 27 gennaio (ore 21:00) a Pratovecchio Stia (AR), al Teatro dei Antei.

Sabato 25 gennaio ore 16:30 al Teatro Verdi di Firenze torna la rassegna “Tutti al Teatro Verdi”. Tra gli appuntamenti dedicati ai più piccoli non poteva mancare l’accoppiata ORT/Venti Lucenti con Omini piccini, uno spettacolo che arriva per la prima volta sul palcoscenico del Verdi di Firenze. La compagnia teatrale Venti Lucenti, fondata e diretta da Manu Lalli e da più di trent’anni protagonista della scena nazionale, ha in repertorio con l’ORT vari titoli di successo, come Aida, Carmen, Cenerentola , Pinocchio e Alice, tutti cuciti su misura per il pubblico dei più piccoli, in stile e con il “metodo” Venti Lucenti di teatro inclusivo. Le opere e il teatro, come le fiabe, sono custodi di significati che approfonditi e analizzati diventano veri e propri contenitori di percorsi formativi e momenti di vita. Replica al Teatro Verdi di Pisa sabato 1° febbraio alle ore 18:00.

CALENDARIO IN ORDINE CRONOLOGICO

Mercoledì 1 gennaio 2025 ore 17:00 – Firenze, Teatro Verdi

Concerto di Capodanno

Gianna Fratta direttrice

Daniela Cappiello soprano

Reinaldo Droz tenore

Orchestra della Toscana

“Dall’opera all’operetta, con bravura”

musiche di Giuseppe Verdi, Jacques Offenbach, Pëtr Il’ič Čajkovskij, Franz Lehár, Leonard Bernstein, Luigi Boccherini, Luciano Berio

sabato 11 gennaio 2025 ore 21:00 – Livorno, Teatro Goldoni

lunedì 13 gennaio 2025 ore 21:00 – Carrara, Teatro Animosi

martedì 14 gennaio 2025 ore 21:00 – Firenze, Teatro Verdi

mercoledì 15 gennaio 2025 ore 21:00 – Pisa, Teatro Verdi

Stagione Concertistica 2024/2025

Tianyi Lu direttrice

Roberto Cominati pianoforte

Orchestra della Toscana

ARVO PART Cantus in memoriam Benjamin Britten

RICHARD STRAUSS Burleske, per pianoforte e orchestra

JOHANNES BRAHMS Serenata n.1 op.11

sabato 18 gennaio 2025 ore 21:00 – Grosseto, Teatro Modernolunedì 27 gennaio 2025 ore 21:00 – Pratovecchio Stia (AR), Teatro degli AnteiGruppi da camera 2024/25

“Il mio amico Giacomo”Alessandro Riccio attoreEnsemble di archi e fiati dell’ORTSpettacolo teatral-musicale scritto e diretto da Alessandro Riccio

Musiche di Giacomo Puccini

lunedì 20 gennaio 2025 ore 21:00 – Piombino (LI), Teatro Metropolitan

martedì 21 gennaio 2025 ore 20:45 – La Spezia, Teatro Civico

mercoledì 22 gennaio 2025 ore 21:00 – Firenze, Teatro Verdi

giovedì 23 gennaio 2025 ore 21:00 – Figline (FI), Teatro Comunale Garibaldi

Stagione Concertistica 2024/2025

Jaume Santonja direttore

Kerson Leong violino

Orchestra della Toscana

ANNACHIARA GEDDA Voci senza voce, prima esecuzione assoluta – commissione Fondazione ORT

Pëtr Il’ič Čajkovskij Concerto per violino e orchestra op.35

FRANZ SCHUBERT Sinfonia n.4 D 417 ‘Tragica’

sabato 25 gennaio 2025 ore 16.30 – Firenze, Teatro Verdi

sabato 1° febbraio 2025 ore 18:00 – Pisa, Teatro Verdi

“Omini piccini” Manu Lalli regiaCarlomoreno Volpini direttore

Orchestra della Toscana

uno spettacolo di e con Venti Lucenti

musiche di Gioachino Rossini, Jacques Offenbach, Ruggero Leoncavallo, Claude Debussy

Prezzi:

Stagione concertistica

Firenze: Biglietti da €5,00 a €24,00 acquistabili alla Biglietteria del Teatro Verdi (tel.055212320) aperta da martedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, sabato solo 16-19, festivi chiuso, nei punti vendita del Circuito Ticketone e online su www.ticketone.it.

“Il mio amico Giacomo”

– sabato 18 gennaio ore 21.00 Grosseto -Teatro Moderno Intero € 15,00, ridotto over 65 e Conad 12,00 € – ridotto under 19 10,00 € (tutti più commissioni) in vendita su VivaTicket.com

– lunedì 27 gennaio 2025 ore 21.00 Pratovecchio Stia (AR) – Teatro dei Antei, Intero € 18,00, ridotto € 16,00 (soci Unicoop Firenze), ridotto € 12,00 (possessori della “Carta dello Spettatore FTS” e portatori di Handicap, ridotto € 8,00 (per possessori di Biglietto Futuro under 30 in collaborazione con Unicoop Firenze e per studenti universitari possessori della carta “Studente della Toscana”) on line su discoverarezzo.ticka.it

Omini piccini:

– Firenze: “Tutti al Teatro Verdi”: Unico settore – Posto numerato Bambini (*) € 5,00 Adulti € 8,00 (*) pagano tutti i bambini da 1 a 12 anni.

– Pisa: Intero € 12,00 Ridotto € 7,00 (sotto i 12 anni); € 4,00 il terzo biglietto per bambini sotto i 12 anni.

Biglietti in vendita online su Ticketone.it, nei punti del circuito Boxoffice e presso la Biglietteria del Teatro Verdi (tel. 055 212320)