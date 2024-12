i Videocittà Awards, il premio dedicato alle eccellenze dell’arte digitale e audiovisiva

Il 14 dicembre il Palazzo dei Congressi di Roma

Il 14 dicembre il Palazzo dei Congressi di Roma sarà il palcoscenico della quarta edizione dei Videocittà Awards, il premio dedicato alle eccellenze dell’arte digitale e audiovisiva.

Con la conduzione del giornalista e critico d’arte Nicolas Ballario e della content creator Momoka Banana, la serata premierà le realtà più innovative e i professionisti più talentuosi del settore, suddivisi in cinque categorie: Creators, Immersive Experience, AV Performance, Videoarte e Next.

I Videocittà Awards 2024 sono organizzati da Videocittà, il festival ideato da Francesco Rutelli con la direzione creativa di Francesco Dobrovich, in coproduzione con EUR SpA nell’ambito della rassegna EURCULTURE 2024/25, e grazie allo sponsor partner Ploom.

Tra i momenti clou della serata, è attesa la performance live audiovisiva “SHIRO” dei Nonotak. Duo creativo fondato nel 2011 dall’artista visiva Noemi Schipfer e dall’artista del suono e della luce Takami Nakamoto, presenta una performance che fonde ombre, luci e musica techno attraverso quattro schermi semi-trasparenti e attraverso i corpi degli artisti stessi. Un gioco di sovrapposizioni il cui risultato è un’esperienza visiva e sonora unica, un vero e proprio viaggio onirico e immersivo. La serata si concluderà poi con un DJ set esclusivo.

Negli anni i Videocittà Awards hanno premiato nomi come Zerocalcare, Margherita Vicario, Davide Quayola, GEOPOP, Valerio Lundini, Francesco De Carlo, Karol Sudolski, Roberto Celestri, Lorenza Liguori, Momoka Banana, Giusy Amoroso, Borotalco TV, Canale di Venti, Ombra Design, confermandosi una piattaforma di riferimento per creativi, artisti e realtà emergenti.

I finalisti della quarta edizione sono stati selezionati dal team curatoriale di Videocittà e votati da una giuria d’eccellenza composta da figure di spicco del panorama culturale e creativo internazionale, formata da: Antonia Folguera (Sonar+D), Luca Lo Pinto (MACRO Roma), Ludovica Michelin (Mutek Barcelona), Alžběta Krajčíková (Signal Festival), Charlotte Benedetti (Kikk Festival e Le Pavillon), Maria Grazia Mattei (MEET), Claudio Caciolli (Bright Festival), Lorenzo Benedetti, Gianvito Fanelli (Vita Lenta), Guido Geminiani (Impersive), Giuliana Benassi, Matteo Foresta (ADCI), Carolina Venosi (Rome is more), Dino Lupelli (Music Innovation Hub), Jordi Fellas (Ideàl Barcelona), Ron Van Der Meer (Remastered).

Per la categoria NEXT Videocittà ha lanciato una open call che ha coinvolto i creativi del futuro, i più visionari e innovativi. I vincitori avranno l’opportunità di presentare le loro opere nell’edizione 2025 di Videocittà, entrando a far parte del circuito promozionale del festival e accedendo a un network internazionale di professionisti, aziende e leader del settore.

L’evento Videocittà Awards 2024 è stato progettato e realizzato con la collaborazione di studentesse e studenti del Master internazionale in Arts Management dell’Istituto Europeo di Design (IED). Si ringraziano Hotel W Rome, partner hospitality, e Cosa Vedere a Roma merchandising partner.

VIDEOCITTÀ: VISUAL DIGITAL CULTURE

Dal 2018 Videocittà ha reso Roma una città più internazionale, coinvolgendo un vasto pubblico di tutte le età. Dal 2022 Videocittà, con le sue installazioni site-specific trasforma 120.000 mq di area industriale, il Gazometro di Roma in un epicentro di innovazione e creatività digitale. Installazioni monumentali, immersive experiences, AV performances e talk formativi daranno vita a una nuova edizione del festival nel 2025, che negli anni ha accolto oltre 500 artisti e più di 470.000 presenze, posizionandosi come osservatorio d’eccellenza per le immagini in movimento e la cultura digitale.

Il festival, ideato da Francesco Rutelli e diretto da Francesco Dobrovich, è un osservatorio audiovisivo aperto e innovativo in grado di scoprire e far conoscere le realtà trasformative delle immagini in movimento e di promuovere l’eccellenza della filiera produttiva e occupazionale dell’audiovisivo. Con un programma che include grandi nomi della musica elettronica, talk sui new media e installazioni immersive, Videocittà continua a ridefinire i confini dell’intrattenimento e della cultura contemporanea.

Info e biglietti

Sabato 14 dicembre, Palazzo dei Congressi – Roma

Ingresso in Viale della Pittura 50

Apertura porte: 20:30

Inizio cerimonia: 22:00

Biglietti disponibili su Dice

Link utili

instagram.com/videocitta

facebook.com/videocittafestival

linkedin.com/company/videocitta/

tiktok.com/@videocitta

NICOLAS BALLARIO classe 1984, si occupa di arte contemporanea applicata ai media. I suoi natali professionali sono nella factory di Oliviero Toscani ‘La Sterpaia’, della quale diventerà responsabile culturale. Ha collaborato con le più importanti istituzioni artistiche e con numerose testate. Nel 2016 è stato il più giovane di sempre a vincere il Premio Bassani, uno dei più prestigiosi riconoscimenti per giornalisti che si sono distinti in ambito culturale e ambientale. Attualmente è autore e conduttore dei programmi di arte contemporanea di Radio Uno Rai e collabora con i magazine Rolling Stone, Living del Corriere della Sera e Il Giornale dell’Arte. Nel 2019 conduce il format sulla fotografia “Camera Oscura”, su LA7, mentre nel ’20, ’21 e ‘22 è alla guida su Sky Arte delle trasmissioni “Io ti vedo, ti mi senti?”, “The Square” e “Italia Contemporanea”. È amministratore delegato della neonata azienda di produzione di mostre “Piuma” e cura esposizioni e cataloghi. Il magazine Artribune lo ha inserito nel ‘Best of’ delle eccellenze del mondo dell’arte per due anni consecutivi: nel 2019 per la radio e nel 2020 per i progetti televisivi.

MOMOKA BANANA, content creator ed ex vincitrice del premio NEXT dei Videocittà Awards nel 2020, è nota sui social per la sua abilità di mediare tra due culture diverse: quella cinese e quella italiana. Questa sua capacità di trasformare gli stereotipi e creare nuove narrazioni la rende una presenza unica nell’universo digitale.

NONOTAK è un duo creativo fondato nel 2011 dall’artista visiva Noemi Schipfer e dall’artista del suono e della luce Takami Nakamoto. Specializzati in installazioni e performance che combinano luce e suono, i loro lavori creano ambienti eterei, immersivi e onirici, pensati per avvolgere, sorprendere e sfidare il pubblico. L’approccio di Nakamoto allo spazio, alla luce e al suono si intreccia con l’esperienza di Schipfer nei disegni cinetici e geometrici, dando vita a opere che fondono luce, suono e spazio per offrire esperienze visive e sensoriali uniche. SHIRO è una performance live di ombre e luci, adagiate su una techno molto particolare, e che passano attraverso quattro schermi semi-trasparenti e attraverso i corpi stessi degli artisti.