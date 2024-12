Lunedì 16 dicembre alle 21

Lunedì 16 dicembre alle 21 al Teatro Excelsior secondo appuntamento della prosa

Angela Finocchiaro torna a Empoli con

Il calamaro gigante

Il testo della commedia è tratto dal libro omonimo di Fabio Genovesi

Empoli, 12 dicembre 2024– Fabio Genovesi, autore de Il calamaro gigante, così introduce questa curiosa e surreale storia: «La vita di Angela è assurda e incomprensibile, come quella di ognuno di noi. Da ragazza tanti sogni le facevano battere il cuore, ma i binari rigidi della famiglia e della società l’hanno portata a una situazione che è come un boccone amaro incastrato in gola. Oggi più che mai: tornava a Milano per la cena dell’ufficio, ma il rientro dei vacanzieri dal mare la blocca in coda verso Roncobilaccio. Angela maledice tutta quella gente, maledice pure il mare da cui tornano. E ha ancora la bocca aperta, quando un’onda impossibile la porta via, travolgendo e stravolgendo la sua vita…».

Il testo del libro è diventato una divertente commedia in scena a Empoli al Teatro Excelsior lunedì 12 dicembre alle 21, che vede protagonisti Angela Finocchiaro e Bruno Stori e con Gennaro Apicella, Silvia Biancalana, Marco Buldrassi, Michele De Paola, Sofia Galvan, Stefania Menestrina, Caterina Montanari, Francesca Santamaria Amato.

Credere a una storia significa renderla vera; in senso ontologico, non per convenzione narrativa o teatrale. Non è vero ciò che è vero, bensì ciò che è creduto. Da Dio al calamaro gigante. La nostra stanca andata al tempio del vivere quotidiano, la società dominata dall’algoritmo in cui viviamo, il materialismo imperante si ritirano imbarazzati di fronte al manifestarsi fisico di una creatura creduta leggendaria per secoli. Angela, e noi con lei, inizierà a credere e ad accettare che nell’immensità abissale del mare ci sia una vita che sfugge al nostro controllo.

Il cartellone della stagione di prosa empolese prosegue giovedì 16 gennaio con Lodo Guenzi alle prese con Molto rumore per nulla di William Shakespeare. Come in molte delle commedie del Bardo, si tratta di una storia giocata su scambi di persona, intrighi, duelli e giochi di parole.

Andrea Pennacchi, uno degli attori italiani più amati e apprezzati, torna a Empoli giovedì 13 febbraio con il suo contemporaneo Arlecchino?. diretto da Marco Baliani. Martedì 4 marzo Stai zitta! spettacolo teatrale di Antonella Questa ispirato al libro di Michela Murgia con Valentina Melis, Teresa Cinque e Marta Dalla Via.

Finale di stagione giovedì 27 marzo affidato a Ottavia Piccolo che porta in scena Matteotti-Anatomia di un fascismo di Stefano Massini, con la regia di Sandra Mangini.

La stagione teatrale 2024-2025 è promossa dal Comune di Empoli, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro.

