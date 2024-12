APPLAUSI PER LA COMPAGNIA G.O.D.O.T. CHE CON LA NUOVA PRODUZIONE “IL CASTELLO” HA CELEBRATO IL GENIO DI KAFKA PER I 100 ANNI DALLA SUA MORTE. REPLICHE NEI PROSSIMI FINE SETTIMANA. IN PROGRAMMA ANCHE LA PARTECIPAZIONE AD EVENTI DELL’UNIVERSITÀ DI CATANIA.

RAGUSA – Grande soddisfazione per la Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa che nel fine settimana ha debuttato con “Il Castello”, la nuova produzione che celebra i 100 anni dalla morte di Franz Kafka. Le prime repliche, andate in scena presso la Maison GoDoT, hanno catturato e affascinato gli spettatori con un’atmosfera surreale e grottesca, resa unica da una vena tragicomica che ne esalta l’essenza senza tempo. “Il Castello” sarà ancora in scena, sempre alla Maison GoDoT, nei giorni 6, 7, 8,13, 14 e 15 dicembre (venerdì alle ore 20.30, sabato alle 19.30 e domenica alle 18.00). L’attento adattamento del testo da parte di Federica Bisegna e la raffinata regia di Vittorio Bonaccorso, che è stato il protagonista oltre ad averne curato anche la scenografia, hanno trasportato il numeroso pubblico con un ritmo incalzante in un universo popolato da figure eccentriche, situazioni paradossali e una burocrazia opprimente che rimanda a inquietudini e contraddizioni della società contemporanea. Sul palco assieme ai direttori artistici Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, hanno recitato con grande professionalità gli attori Alessio Barone, Rossella Colucci, Benedetta D’Amato, Andrea Lauretta, Alessandra Lelii, Angelo Lo Destro, Riccardo Massari, Cristiano Marzio Penna, Lorenzo Pluchino e Mattia Zecchin, hanno incarnato con maestria i personaggi del romanzo, restituendone l’anima grottesca e poetica, e rendendo omaggio a Kafka non solo come scrittore, ma come interprete universale delle dinamiche del potere e della condizione umana. Parallelamente alla messinscena della nuova produzione, la Compagnia G.o.D.o.T. continua il suo omaggio allo scrittore praghese con altre importanti iniziative organizzate dall’Università di Catania: giovedì 5 dicembre parteciperà al convegno “Kafka al crocevia. Prospettive interdisciplinari di ricerca” presso l’auditorium di Santa Teresa a Ragusa Ibla, e a seguire terrà una esibizione speciale de “Il Castello” alla Maison GoDoT riservata ai relatori; sabato 7 dicembre animerà l’Università con letture teatralizzate tratte dagli scritti di Kafka. “È un dovere per noi celebrare il genio di Kafka nell’anniversario della sua morte – commentano i direttori artistici della compagnia – Siamo grati al nostro pubblico che ha accolto con sensibilità la messinscena de “Il Castello”, opera attualissima che parla a tutti, e siamo onorati di poter partecipare alle iniziative promosse dall’Università di Catania. Kafka è uno dei più grandi “inventori” di realtà parallele e la scelta di mettere in scena questo testo sottolinea come, a distanza di cento anni, tutti noi siamo ancora immersi nella neve di quelle stradine che invano percorriamo per arrivare al castello”.

