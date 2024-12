Il Politeama “Mario Foglietti” riparte alla grande con “Musica e cinema”

Previsto un cartellone di dieci spettacoli con Andrea Morricone, Arturo Brachetti, Stefano Bollani tra i protagonisti e il ritorno della lirica con Aida

Un nuovo start per la Fondazione Politeama di Catanzaro che rilancia la propria proposta culturale con un variegato cartellone di sette spettacoli nell’ambito dell’ottava edizione di “Musica & cinema”, con diverse date uniche in Calabria, e altri quattro appuntamenti della sezione lirico- sinfonica che animeranno il teatro pubblico di Catanzaro dalla fine dell’anno fino a maggio 2025. A presentarne i dettagli il Presidente della Fondazione, nonché sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, insieme alla Sovrintendente Antonietta Santacroce e al Direttore generale Settimio Pisano alla loro prima uscita ufficiale.

Si parte con Musica & Cinema ed un fuori abbonamento: un’anteprima natalizia con il Christmas Gospel Concert dell’Inspirational Choir of Harlem, capitanato dal leggendario Anthony Morgan, previsto per il 23 dicembre. Direttamente dagli Stati Uniti, queste voci straordinarie, che vantano collaborazioni illustri con Areta Franklin, Steve Wonder e Bono & U2, faranno vibrare l’aria con un mix esplosivo di Gospel, Jazz, Pop e R&B.

L’inaugurazione sarà affidata invece, il 18 gennaio, al concerto “Morricone dirige Morricone. La grande musica per il cinema”. Un tributo ai più famosi temi per il cinema creati dall’indimenticato compositore Premio Oscar, cittadino onorario di Catanzaro e già Presidente onorario di Musica & Cinema. Il repertorio sarà eseguito, sulle partiture originali, dalla sua Orchestra Roma Sinfonietta con il soprano Vittoriana De Amicis e la direzione del figlio, Andrea Morricone.

A seguire, il carisma di Carlo Buccirosso, attore amatissimo dal pubblico, che il 23 gennaio proporrà il suo nuovo spettacolo “Il vedovo allegro”; Peppe Barra, simbolo della musica e della cultura napoletana nel mondo, sarà in scena il 22 febbraio con “Un’età certa”, il concerto-evento che celebra i suoi 80 anni; Arturo Brachetti, il più grande trasformista al mondo, il 26 marzo travolgerà e divertirà il pubblico con il suo One man show; Stefano Bollani – reduce dallo straordinario successo, sulla Rai, di “Via dei Matti n. 0” – uno dei più grandi musicisti internazionali, con “Piano solo”, il 29 marzo, spazierà dal jazz al blues, alla musica da film, lasciando ampio spazio all’improvvisazione e alle richieste del pubblico.

La conclusione è affidata a una produzione originale multidisciplinare dal titolo “Oltre lo spazio. Da E.T. a Star Wars”, un omaggio a John Williams, ideato dal Sovrintendente Antonietta Santacroce per valorizzare due eccellenze del Teatro: la Scuola di Ballo, diretta dal M° Giovanni Calabrò, e l’Orchestra Filarmonica della Calabria, diretta dal M° Filippo Arlia, con la quale il Politeama, da anni, vanta una fruttuosa collaborazione.

Numerosi gli eventi collaterali: degne di nota, in particolare, le due retrospettive dedicate in apertura e chiusura di rassegna a due tra i sodalizi più iconici e rappresentativi del cinema internazionale: quello tra Ennio Morricone e Sergio Leone e tra John Williams e Steven Spielberg.

La sezione sinfonica ospiterà l’11 gennaio 2025 il grande violoncellista Giovanni Sollima, protagonista di uno straordinario concerto con l’Orchestra Filarmonica della Calabria, dedicato a Beethoveen; la stessa formazione sarà sul palco anche in occasione del doppio concerto per orchestra e violino (solista Maria Solozobova) e per orchestra e viola (solista Hyeijin Lim), diretto da Felipe Tristan, direttore della Manhattan School of Music e di diverse altre orchestre americane, previsto il 23 Maggio.

Due gli allestimenti lirici proposti: quello tradizionale dell’Aida di Giuseppe Verdi, in scena il 30 Maggio, firmato dal regista Enrico Stinchelli, simbolo della lirica italiana e conduttore storico de “La Barcaccia”; e quello innovativo dell’Orfeo di Claudio Monteverdi, che debutterà in anteprima nazionale, il 30 Aprile, nell’originale rielaborazione musicale del compositore e regista Mario Tronco, autore della Piccola Orchestra Avion Travel e ideatore dell’Orchestra di Piazza Vittorio.

Diverse le formule abbonamento lanciate dal Politeama per avvicinare tutti gli spettatori. In particolare, il pacchetto Gold propone, a partire da 140 euro, ben 10 eventi ossia tutti i titoli in cartellone. L’abbonamento a Musica & cinema parte invece da 60 euro. Inoltre, l’iniziativa “Vivi e sostieni il teatro” offre al pubblico, alle aziende e ai professionisti due differenti formule: Diventa Socio Sostenitore e Abbonamento Premium, che aggiungono all’abbonamento ai 10 spettacoli ulteriori esperienze e benefit esclusivi.

“La Fondazione Politeama di Catanzaro vuole confermare il proprio ruolo centrale nel sistema culturale regionale e lo fa rilanciando la propria azione propulsiva guardando al futuro con rinnovato entusiasmo”, ha commentato il presidente Nicola Fiorita. “L’obiettivo, condiviso dal nuovo management, è quello di riuscire a costruire ulteriori opportunità di crescita per il Capoluogo, puntando ad attrarre investimenti e a consolidare sinergie in grado di produrre ricadute tangibili per l’indotto economico, sociale e culturale del territorio”.

“A pochi mesi dall’insediamento, la scelta è stata quella di offrire una programmazione di alto profilo e adatta a tutti i gusti, differenziandosi e salvaguardando le attività già presentate in Città, in modo da offrire alla Calabria tutta, un calendario ancora più vario e di alto profilo”, ha aggiunto la Sovrintendente Antonietta Santacroce. “Auspichiamo che il nuovo passo, che intendiamo imprimere al Politeama, possa essere sviluppato pienamente nel prossimo biennio, ricostruendo il tessuto degli abbonati e lavorando per riportare, da un lato, le grandi produzioni al Politeama, dall’altro formulando, insieme alle realtà attive nell’ambito dell’alta formazione, progetti in grado di formare e coinvolgere le nuove generazioni”.

“L’orizzonte operativo delineato in questa nuova fase mira a creare un’offerta multidisciplinare che, partendo dal territorio, sia capace di superare i confini regionali e dare vita a nuove partnership di respiro nazionale”, ha rimarcato il Direttore generale Settimio Pisano. “In tal senso, il Politeama può rivestire un ruolo strategico nel campo della formazione e della co-progettazione artistica, in particolare grazie a “Calabria Creazione Contemporanea”, che vede Catanzaro capofila di un importante accordo di rete per cui la Regione Calabria ha programmato investimenti decisivi per il futuro dei teatri”.

La Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia ha inteso sostenere un programma condiviso di iniziative finalizzato a promuovere flussi di turismo culturale e ricreativo per il territorio. Obiettivi così sintetizzati dal presidente Pietro Falbo: “Da sempre la cultura costituisce una leva fondamentale per lo sviluppo di una comunità e accompagnare, in un percorso sinergico, l’attività del Teatro Politeama significa dare ossigeno al territorio e creare stimoli preziosi anche per tutto il comparto produttivo”.

PROGRAMMA

MUSICA & CINEMA

Ottava edizione

Lunedì 23 Dicembre 2024 ore 21:00

PRE-APERTURA

SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO

CHRISTMAS GOSPEL CONCERT

Anthony Morgan’s Inspirational Choir of Harlem



Sabato 18 Gennaio 2025 ore 21:00

INAUGURAZIONE

MORRICONE DIRIGE MORRICONE

La grande musica per il cinema

Orchestra Roma Sinfonietta

Soprano Vittoriana De Amicis

Direttore M° Andrea Morricone



Giovedì 23 Gennaio 2025 ore 21:00

CARLO BUCCIROSSO

Il vedovo allegro



Sabato 22 Febbraio 2025 ore 21:00

UNICA DATA IN CALABRIA

PEPPE BARRA 80

Un’età certa. Concerto-evento per gli 80 anni

Mercoledi 26 Marzo 2025 ore 21:00

ARTURO BRACHETTI

Solo. Me Legend of Quick-change

Sabato 29 Marzo 2025 ore 21:00

UNICA DATA IN CALABRIA

STEFANO BOLLANI

Piano Solo



Sabato 9 Maggio 2025 ore 21:00

OLTRE LO SPAZIO. DA E.T. A STAR WARS

Omaggio a John Williams

Da un’idea di Antonietta Santacroce

Scuola di ballo del Teatro Politeama

Orchestra Filarmonica della Calabria

Direttore Filippo Arlia

ALTRI EVENTI

L’EPICA DEL CINEMA E LA MAGIA DELLE NOTE

16-17 Gennaio 2025

Retrospettiva di Sergio Leone e Ennio Morricone

5-6 Maggio 2025

Retrospettiva Steven Spielberg e John Williams

Stagione Lirico-Sinfonica 2025

In collaborazione con Orchestra filarmonica della Calabria

Sabato 11 gennaio 2025 ore 21:00

SOLLIMA SUONA BEETHOVEN

Orchestra Filarmonica della Calabria

Violoncello Giovanni Sollima

Violino Clarissa Bevilacqua

Pianoforte Carlotta Maestrini

Direttore Filippo Arlia

Mercoledì 30 aprile 2025 ore 21:00

ORFEO

di Claudio Monteverdi

Rielaborazione musicale Mario Tronco

Orchestra FilarmoniCa della Calabria

Direttore Filippo Arlia

Regia Mario Tronco



Venerdì 23 maggio 2025 ore 21:00

DOPPIO CONCERTO PER VIOLINO E VIOLA

Orchestra Filarmonica della Calabria

Violino solista Maria Solozobova

Viola solista Hyeijin Lim

Direttore Felipe Tristan

Venerdì 30 maggio 2025 ore 21:00

AIDA

di Giuseppe Verdi

Opera lirica in 4 atti

Orchestra Filarmonica della Calabria

Coro lirico siciliano

Maestro concertatore e Direttore Filippo Arlia

Regia Enrico Stinchelli