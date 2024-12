IUC, Roberto Cominati fra Debussy e Schumann

Martedì 10 dicembre ore 20.30 in Aula Magna della Sapienza di Roma

Pianista italiano apprezzato per il suo stile impeccabile e habitué dell’Istituzione Universitaria dei Concerti, Roberto Cominati eseguirà, martedì 10 dicembre alle 20.30 in Aula Magna, il primo libro dei Preludi di Claude Debussy, compositore di cui sta completando l’incisione discografica dell’integrale per pianoforte, e la Sonata n. 3 di Robert Schumann.

Suonare, secondo Cominati, è soprattutto raccontare una storia. Schumann prima, con la sua estetica originale e innovativa e Debussy poi, capace come pochi di metabolizzare la parola poetica, rappresentano un momento particolarmente fervido della cultura europea: l’apoteosi del romanticismo e la sua messa in discussione, un passaggio che esprime tutta la forza e l’intensa personalità di autori che mi hanno sempre affascinato e che mi piace riproporre oggi come un invito al viaggio, per dirla alla Baudelaire.

Apprezzato per il “pianismo stilisticamente impeccabile e mimetico” (Repubblica), Roberto Cominati ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale “Alfredo Casella” di Napoli nel 1991. Nel 1993 si è imposto all’attenzione della critica e delle maggiori sale da concerto internazionali grazie al primo premio al Concorso “Ferruccio Busoni” di Bolzano. Nel 1999 ha inoltre ottenuto il premio del pubblico “Jacques Stehman” della TV belga e dell’emittente francese TV5, nell’ambito del Concorso “Reine Elisabeth’’ di Bruxelles.

In Italia è ospite di prestigiose istituzioni musicali come il Teatro alla Scala, il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro La Fenice di Venezia, il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Carlo Felice di Genova, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, l’Accademia Chigiana di Siena, il Festival Pianistico di Brescia e Bergamo e il Festival dei Due Mondi di Spoleto.

All’estero ha suonato al Théâtre du Châtelet di Parigi, al Concertgebouw di Amsterdam, alla Konzerthaus di Berlino, al Festival di Salisburgo, al Gasteig di Monaco di Baviera, alla Monnaie di Bruxelles, al Teatro Colón di Buenos Aires, al Kennedy Center di Washington e poi ancora in Inghilterra, Belgio, Paesi Bassi, Cile, Uruguay, Brasile, Finlandia, Giappone e Australia.

Tra i direttori con cui ha collaborato ricordiamo Sir Simon Rattle, Daniele Gatti, Andrej Borejko, Leon Fleisher, Daniel Harding, Yuri Ahronovitch, David Robertson, Mikhail Pletnev, Alexander Lazarev, Andrea Battistoni, Michele Mariotti, Juraj Valčuha, Sascha Goetzel ed Eliahu Inbal.

Nelle stagioni passate si è esibito al Festival di Bratislava, a Torino con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, a Palermo con l’Orchestra del Teatro Massimo, al Teatro alla Scala di Milano, ancora a Milano con l’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi, a New York con la Chamber Orchestra of New York, al Concertgebouw di Amsterdam per la serie Meesterpianisten e a Bologna con l’Orchestra del Teatro Comunale, diretta da Michele Mariotti.

Fra gli appuntamenti recenti e futuri si segnalano: concerti con l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, con la Tokyo Symphony Orchestra, in duo con Giovanni Gnocchi per gli Amici della musica di Firenze, gli Amici della musica di Verona, l’Unione musicale di Torino.

Sta portando a termine l’incisione discografica dell’integrale per pianoforte di Claude Debussy, per Decca (di cui sono già disponibili i primi due CD). Tra le precedenti incisioni ricordiamo il CD “Bach & Handel. Transcriptions for Piano” pubblicato per Acousence e l’integrale per pianoforte di Ravel pubblicato per Amadeus.

Martedì 10 dicembre . ore 20.30

Roberto Cominati pianoforte

Claude Debussy Preludi (primo libro)

Robert Schumann Sonata n. 3 in fa minore op.14

