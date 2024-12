IUC, Sheku e Isata Kanneh-Mason

Sabato 7 dicembre ore 17.30 in Aula magna della Sapienza di Roma

Debutto a Romasabato 7 dicembre alle 17.30 in Aula Magna

della Sapienza, per l’80esima stagione della IUC – Istituzione Universitaria dei Concerti, per i fratelli inglesi Sheku e Isata Kanneh-Mason, scintillante duo violoncello e pianoforte. Pur giovanissimo, Sheku ha già ricevuto il titolo di Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico e il suo nome ha fatto il giro del mondo dopo essersi esibito al matrimonio del Duca e della Duchessa del Sussex presso il Castello di Windsor, seguito da circa due miliardi di persone. Il concerto, oltre a pagine di Mendelssohn, Fauré e Poulenc, offre la prima esecuzione italiana del brano Tor Mordôn di Natalie Klouda, una nuova commissione da parte dei Sigg. William Jakob III, American Patrons della Philharmonia Orchestra di Londra e dedicato al nonno dei due musicisti, Arnold Mason.

“Quest’opera ha due movimenti contrastanti – ci racconta la compositrice Natalie Klouda – e il suo titolo rende omaggio all’eredità antiguana e gallese di Isata e Sheku. Nel prepararmi a scrivere quest’opera ho esplorato il folklore, i miti e le leggende di Eryri/Snowdonia (Il Mabinogion), nonché il folklore antiguano e caraibico. Mi hanno colpito le potenti tradizioni di narrazione orale di entrambi i luoghi e il modo in cui l’esperienza umana è stata tramandata, rafforzando profondamente il legame delle persone con i paesaggi e con i popoli di un tempo. Tor Mordôn significa letteralmente “Monte marino della luce”. Il nome deriva dalle lingue brythoniche e collega sia Eryri che Antigua. Il nome combina tre elementi, il senso di illuminazione e ispirazione che si può provare in presenza delle vette più alte e infine il mare/oceano che collega i continenti e che è il luogo di nascita di quelle stesse vette che si ergono da esso”.

Sheku Kanneh-Mason è ormai musicista richiestissimo da tutte le principali orchestre e sale da concerto del mondo. Che si tratti di un concerto in una scuola, in un club underground o in una delle più rinomate sale da concerto, la sua missione è quella di rendere la musica accessibile a tutti. Il suo è diventato un nome familiare nel 2018, dopo aver suonato in occasione del matrimonio del Duca e della Duchessa del Sussex presso il Castello di Windsor, esecuzione accolta con generale entusiasmo e seguita da circa due miliardi di persone in tutto il mondo. In precedenza, Sheku Kanneh-Mason si era fatto notare per la vittoria del Concorso BBC Young Musician nel 2016 e per il successivo legame discografico di esclusiva con l’etichetta Decca Classics. La sua ultima registrazione, Song, ne evidenzia l’ispirata musicalità grazie a un ampio ventaglio di arrangiamenti e collaborazioni. Elgar, pubblicazione del 2020, ha raggiunto la posizione numero 8 della classifica generale UK Official Album Chart, facendo di Sheku Kanneh-Mason il primo violoncellista della storia ad entrare nella Top 10 per il Regno Unito. Le raccolte di spartiti del repertorio che interpreta, oltre ad arrangiamenti e composizioni da lui stesso realizzati, vengono pubblicate dall’editore Faber Music.

I momenti salienti della stagione 2023/24 includono Last Night of the Proms con la BBC Symphony Orchestra e Marin Alsop, esibizioni con la Los Angeles Philharmonic, l’Orchestre de Paris, l’Orquesta Nacional de España, la National Symphony Orchestra of Ireland, la Filarmonica di Oslo, la Chicago Symphony, la Royal Liverpool Philharmonic, la Royal Philharmonic in tournée in Germania, la Cincinnati Symphony, la New York Philharmonic, la Detroit Symphony e la San Francisco Symphony. Con sua sorella Isata, si esibisce in recital in Giappone, Singapore e Corea del Sud, oltre che in tour in Europa. Sheku Kanneh-Mason si esibirà anche in una serie di recital in duo con il chitarrista Plínio Fernandes e continuerà il suo tour di recital solistici negli Stati Uniti e in Canada. Ritornerà ad Antigua, dove ha legami familiari, come ambasciatore dell’Orchestra Sinfonica Giovanile di Antigua e Barbuda.

Sin dal debutto nel 2017, Sheku Kanneh-Mason si esibisce ogni estate ai BBC Proms, inclusa l’edizione del 2020 quando è stato protagonista insieme a sua sorella Isata di un recital mozzafiato davanti a un auditorium vuoto a causa della pandemia di Covid-19. Sheku Kanneh-Mason è stato selezionato per il prestigioso ruolo di solista ospite della BBC Symphony Orchestra nella serata conclusiva dei Proms 2022.

Diplomatosi alla Royal Academy of Music di Londra, dove ha studiato con Hannah Roberts, nel maggio del 2022 Sheku Kanneh-Mason è stato il primo a ricevere la nomina di ‘Menuhin Visiting Professor’ del programma di ‘Performance Mentoring’. È ambasciatore della Juvenile Diabetes Research Foundation, di Future Talent e Music Masters. Nel 2020 Sheku Kanneh-Mason è stato insignito del titolo di Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico (MBE). Si esibisce su un violoncello Matteo Goffriller del 1700, grazie a una gentile concessione a tempo indeterminato.

Sabato 7 dicembre . ore 17.30

Sheku Kanneh-Mason violoncello

Isata Kanneh-Mason pianoforte

Il mio debutto a Roma

Felix Mendelssohn Sonata n. 1 in si bemolle maggiore op. 45

Gabriel Fauré Sonata n. 1 in re minore op. 109

Natalie Klouda Tor Mordôn (2024) prima esecuzione italiana

Nuova commissione da parte dei Sigg. William Jakob III, American Patrons della Philharmonia Orchestra di Londra

Francis Poulenc Sonata FP 143

Media Partner

Per la stagione 2024-2025 la IUC ha rinnovato l’accordo di media partnership con Radio Vaticana, che si ringrazia.

Le attività della IUC sono realizzate con il contributo del Ministero della Cultura

Per informazioni e biglietteria

Tel. 06.3610051-52

www.concertiiuc.it

botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it

Biglietti: € 25 – 20 – 15

Under 30 € 8