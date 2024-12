“Puccini dance circus” stasera s’inizia al Teatro Regio

“La volontà è quella di parlare intimamente al pubblico per portarlo in un viaggio visionario – commenta Caterina Mochi Sismondi. Lavorare su Puccini è stato un invito a cogliere nelle sue donne il coraggio di osare, il talento, la capacità di reagire e agire per tutelare la propria identità e i propri diritti, e questi focus vengono portati sulla scena attraverso una modalità espressiva che vuole percorrere, nella sintesi delle arti e con la forza della danza e del movimento, una strada innovativa, celebrando la tradizione culturale e l’importanza di queste opere la presenza del compositore stesso, evocato in scena”.

“Oltre alla danza, protagonista è il circo contemporaneo, con alcune tecniche come la sospensione capillare che porta in aria Cio Cio San e la trasforma in Butterfly o la corda aerea che diviene armatura, protezione e possibile via di fuga per Turandot. Tutti gli attrezzi, come anche le cinghie, il cerchio e il trapezio, non riportano solo al numero di bravura, ma diventano necessari portatori di segno del personaggio e sono parte integrante della scenografia o dei costumi delle protagoniste. Le artiste prendono il volo, anche grazie al rigger e performer Michelangelo Merlanti, così da andare a dipingere la ‘tela della scena’, tra terra e cielo. Inoltre, in forma di recitativo, Ivan Ieri riporta frammenti dei libretti pucciniani, intervallati da alcune immagini video riprese live, dallo stesso attore”.

Dicembre al Regio proseguirà domenica 15 dicembre, ore 17.00, con Christmas Gym La festa delle medaglie olimpiche della ginnastica azzurra; venerdì 20 dicembre, ore 20.30, con Pianse ed amò per tutti recital lirico benefico con Luca Salsi e Michele Pertusi in favore dell’Ospedale deib ambini di Parma “Pietro Barilla; sabato 28 dicembre, ore 20.30, e domenica 29dicembre, ore 15.30, con Lo Schiaccianoci del Balletto Nazionale Armeno; mercoledì 1 gennaio, ore 18.00, con il Concerto di Capodanno della Società dei Concerti di Parma.

