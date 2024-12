Da martedì 10 a domenica 15 dicembre Campo Teatrale, Milano

Sanpapié

Stand by me

Da martedì 10 a domenica 15 dicembre

Campo Teatrale, Milano

Uno spettacolo di teatro-danza per guardare allo specchio la vita di un serial killer

È uno spettacolo di teatro danza l’ultimo appuntamento, prima della pausa natalizia, della stagione di Campo Teatrale. Da martedì 10 a domenica 15 dicembre (martedì ore 20,00, mercoledì, giovedì e venerdì ore 21,00, sabato ore 19,30, domenica ore 18,30) sarà in scena Stand by me, spettacolo della compagnia Sanpapié, con la coreografia e la regia di Lara Guidetti e interpretato da Sofia Casprini, Gioele Cosentino, Matteo Sacco. Lo spettacolo si ispira alla figura di Dennis Nilsen, omicida seriale inglese, che nella sua autobiografia History of a drowning boy, tra emozioni, ragioni e rigorose ritualità, svela con dovizia di dettagli i 12 omicidi perpetrati in 5 anni nell’assoluta e incredula normalità delle cose. In scena tre danzatori, due uomini e una donna di età diverse, che indossano per l’intera durata della performance la stessa maschera integrale: sono le tre differenti anime e funzioni di cui parla l’omicida riferendosi a se stesso nel corso della vita. La coreografia si articola in un capovolgimento costante dei ruoli, elaborando il meccanismo di passività/reattività come forma sia estetica che poetica. Sanpapié è un progetto di ricerca artistica nato nel 2008, legato al corpo e alle sue innumerevoli capacità comunicative, espressive e performative. Un nucleo artistico, diretto da Lara Guidetti e in continua apertura, che esplora contaminazioni e processi creativi che sperimentano il linguaggio della danza nell’incontro con altre discipline, contesti non teatrali e pubblici diversi.

Stand by me

Sanpapié

coreografia e regia Lara Guidetti con Sofia Casprini, Gioele Cosentino, Matteo Sacco

drammaturgia Saverio Bari in collaborazione con Gianluca Bonzani

elaborazioni sonore Marcello Gori

maschere Maria Barbara De Marco

scenografia Maria Croce

costumi Fabrizio Calanna

con il sostegno di Mic – Ministero Della Cultura

da martedì 10 a domenica 15 dicembre

martedì ore 20,00 – mercoledì, giovedì e venerdì ore 21,00 – sabato ore 19,30 – domenica ore 18,30

