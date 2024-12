LA COMPAGNIA TACCHI SU MISURA

PRESENTA

STAGIONE TEATRO TRASTEVERE 2024-2025

13-14-15 dicembre

Sebben che siamo donne

Regia Gabriela Alejandra Praticò

Testo di Francesca Targa

Con

Floriana Corlito, Lucia Ciardo, Massimo Folgori,

Elisa Mascia, Francesca Targa, Matilde Tursi

Ci sono argomenti che diventano iconici di un tempo storico. Ai posteri, il nostro tempo diverrà sinonimo delle molte battaglie che abbiamo intrapreso, o anche solo ignorato, come quella del clima, dell’inclusione, o del femminismo. Ma il rischio che corrono gli argomenti iconici di un’epoca è che non siano più incisivi e urgenti come dovrebbero essere. La gente diviene come anestetizzata a certe tematiche e restia a continuare ad ascoltare. Nonostante le vittorie del femminismo, le violenze sulle donne permangono, così come molte altre errate convinzioni patriarcali che, senza accorgercene, sono ben radicate anche nel nostro tempo. Ciò evidenzia il fatto che il femminismo non è diventato affatto uso e costume della nostra società.

In fondo “gli uomini sono fatti in un modo e le donne in un altro”: se ognuno rispetta il proprio ruolo e le proprie differenze tutto va bene. Ma è proprio così?

Perché generazioni di italiani studiano ancora su libri di storia dove le donne sono al massimo sono “mogli di”, ma incapaci di un pensiero autonomo e divergente? Perché generazioni di donne sono cresciute e crescono pensando che il loro valore sia direttamente legato al gradimento maschile? A queste e a molte altre domande lo spettacolo “Sebben che siamo donne” cercherà di dare risposte, spiegando che il femminismo non è affatto un movimento anti uomo, né il contrario di “maschilismo”.

Incontreremo figure storiche di grandi donne che hanno segnato le tappe più significative del movimento femminista, ma non mancheranno incursioni nell’attualità, nei fatti che ci interessano tutte, come il semplice uscire da sole la sera o il tema della maternità. Un viaggio emozionante nella storia di una battaglia che coinvolge tutti, ci interpella, ci include, perché allarga i diritti e quindi ci rende più liberi.

TEATRO TRASTEVERE

Il Posto delle Idee

Via Jacopa de’ Settesoli, 3, 00153 Roma RM

Feriali ore 21:00, festivi ore 17:30

CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE

INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA

Prevista tessera associativa

Intero: 15,00€ – ridotto 13,00€

CONTATTI:

06 581 4004 – 3283546847

info@teatrotrastevere.it

www.teatrotrastevere.it

https://www.facebook.com/teatr otrastevere/