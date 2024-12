Venerdì 13 novembre, dalle ore 20.00

Venerdì 13 novembre

, dalle ore 20.00 è in programma un nuovo appuntamento con il molto amato Shakespeare da tavolo – Le opere raccontate in 40 minuti, di e con Massimiliano Barbini. Si parte con l’aperitivo cui segue lo spettacolo. Re Lear è il titolo del Bardo al centro di questa serata. Shakespeare è certamente uno dei più grandi drammaturghi e poeti di sempre, un creatore, ed in molti casi rielaboratore, di trame ed intrecci perfetti. In teatro contano soprattutto i rapporti tra i personaggi ma le tavole del palcoscenico sono anche uno dei luoghi privilegiati per raccontare storie ed è grazie alle vicende dei suoi personaggi che questo geniale autore era in grado di riempire gli spalti e la platea del suo Globe Theatre, in una sintesi miracolosa di alto e basso, poesia e prosa, popolare ed elitario, che, ancora oggi, riesce a catturare gli spettatori di tutto il mondo. È possibile quindi sdoganare il caro vecchio riassunto e fare in modo che anche il semplice racconto di un’opera di Shakespeare si trasformi in spettacolo, che un tavolo da cucina diventi un palcoscenico dove bottiglie, bicchieri, vasi e altri oggetti, solitamente inanimati, possano, nello spazio di quaranta minuti, incarnare Amleto, Shylock, Giulietta, insieme a tutti i personaggi che da secoli incantano le platee. Musiche che vanno dall’età elisabettiana ai giorni nostri, parole di Shakespeare, stoviglie e forza dell’immaginazione sono gli elementi che concorrono alla messinscena dello spettacolo, permettendo di far conoscere al pubblico anche le opere meno famose del drammaturgo.

Massimiliano Barbini, ha studiato con Fabrizio Rafanelli, Enrique Vargas (Teatro de los Sentidos, Barcellona), ha partecipato a workshop condotti fra gli altri da Kristin Linklater (Linklater Voice Center ), Lilo Baur (Complicite Theatre, London ), Jean-Jacques Lemêtre (Théâtre du Soleil). Dal 2005 conduce laboratori di teatro dedicati ad adolescenti, adulti e anziani, presso l’associazione Teatro Studio Blu, poi il Funaro, dove dal 2009 si occupa anche della biblioteca. Ha partecipato come interprete-lettore al documentario per la serie In scena, di Rai 5: Tiziano Terzani, diari di una vita, regia di Daniele Biggiero. Negli ultimi anni ha partecipato come attore agli spettacoli: Oracoli, Fermentaciones, Piccoli esercizi per il buon morire e La memoria del Funaro con Enrique Vargas e il Teatro de Los Sentidos. Ha interpretato, insieme a Daniel Pennac, una versione speciale dello spettacolo tratto da Journal d’un corps, con la regia di Clara Bauer. Ha curato, interpretato e diretto la conferenza-spettacolo: Carmen, il racconto di un allestimento leggendario, prodotto dal Funaro e dal Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Ha curato, interpretato e diretto la conferenza-spettacolo Palermo Palermo, l’artista la città, in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana e la Regione Toscana. Ha preso parte come attore allo spettacolo, tuttora in repertorio, Un amore esemplare, di e con Daniel Pennac e Florence Cestac, con la regia di Clara Bauer. Ha preso parte, insieme a Daniel Pennac, alla lettura teatrale di Il caso Malaussène, con la regia di Clara Bauer. Il prossimo appuntamento con Shakespeare da tavolo sarà il 13 dicembre.

Giovedì 19 dicembre, alle ore 20.45, al Funaro andrà in scena in prima regionale Una storia da un soldo, libera riduzione dal romanzo “Mastro Geppetto”, di Fabio Stassi, di e con Paolo Arena, uno spettacolo in cui l’uomo Geppetto sembra uscire dalla fiaba per grandi e piccini di Collodi e spostarsi su un palcoscenico contemporaneo dove la povertà, la malattia, il bisogno di amore, la crudeltà e il riscatto sono al centro della scena, motore concreto dell’azione.

Ogni giovedì, nella Caffetteria del Funaro è in programma “Di cena in (s)cena”, un’esperienza gastronomica, che propone un menù (a prezzo fisso), con piatti della tradizione toscana rivisitati con fantasia e assaggi thailandesi (e su prenotazione, anche piatti vegetariani). Per prenotazioni: telefono 0573 977225, mail ilfunaro@teatridipistoia.it. La Caffetteria del Funaro apre per aperitivi e merende, dal lunedì al giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 21.00 e in presenza di spettacoli a partire da un’ora prima degli stessi.

