Nuovo appuntamento con “Musica e parole”,

Nell’ambito della diciannovesima edizione della stagione di spettacolo al Teatro Spazio Bixio MUTAZIONI 05 – Concerto teatrale per riscoprire i classici del cantautorato italiano: sabato 7 dicembre 2024 in scena i Sonderod con “Non solo musica”

Prosegue a vele spiegate Mutazioni 05, stagione di spettacolo 2024-2025 del Teatro Spazio Bixio, promossa dal Comune di Vicenza e curata da Theama Teatro, in collaborazione con l’associazione FOR.THE. Sul palco del teatro in via Mameli 4, sabato 7 dicembre alle ore 21

saranno in scena i Sonderod, per un concerto teatrale battezzato “Non solo musica” che ha per protagoniste alcune delle canzoni più importanti del cantautorato italiano di sempre.

Durante le sue esibizioni, la band composta da Claudio Mozzi (chitarra solista), Titino Carrara (voce e chitarra), Tony Spillere (batteria), Domenico Forestan (basso), Andrea Danieli (voce e chitarra) e Giorgia Antonelli (voce recitante) interpreta una scelta di canzoni prodotte nel Bel Paese dagli Anni ’70 in poi, con un’emozionante scaletta che contempla, tra gli altri, Domenico Modugno, Roberto Vecchioni, Lucio Dalla, Lucio Battisti e Franco Battiato. Lo spettacolo alterna brani musicali a brevi reading, ottimi per raccontare aneddoti poco conosciuti e apprezzare ancor meglio la creatività che sta dietro a ritornelli arcinoti di cui, talvolta, scordiamo l’alta caratura artigiana e artistica.

“Abbiamo scelto queste canzoni perché ne apprezziamo moltissimo la bellezza musicale – evidenzia il sestetto – ma anche perché nei loro testi sono espressi sogni, storie, pensieri e affetti di grande intensità evocativa, un’insieme di sentimenti ed emozioni comuni al

percorso di vita di ogni persona”.

Biglietti: interi a 15 euro, 12 i ridotti. Per informazioni e prenotazioni (consigliate): info@theama.it oppure 0444 322525, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; nel giorni di spettacolo, dalle 10 alle 18, è attivo il numero 392 1670914. Informazioni

aggiuntive su www.teatrospaziobixio.com. Il Teatro Spazio Bixio si trova in via Mameli, 4.