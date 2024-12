Spazio Diamante, i prossimi appuntamenti

A fari spenti e Tutti bene, ma non benissimo, gli spettacoli dal 5 all'8 dicembre

Al via i prossimi appuntamenti allo Spazio Diamante: dal 5 al 7 dicembre in Sala Black va in scena A fari spenti con Renato Marchetti, Luca Scapparone, Sara Sartini e Daniele Profeta e l’8 dicembre spazio a Daniele Vagnozzi in Tutto bene, ma non benissimo.

Quanto può essere crudele l’amicizia, specchio dei nostri fallimenti, rancori sopiti in vecchie abitudini, avere da giovani grandi desideri e ritrovarsi adulti e falliti ognuno a modo suo. Quanto questo può essere difficile da accettare a tal punto da voler trascinare chi ami nel buio, nelle profondità degli abissi. Quattro caratteri, tre fantasmi un sopravvissuto che non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo, lasciando i cadaveri acquatici nella sua coscienza e tornare in superficie a respirare.

“Il lago di notte è un buco nero che si confonde con la notte, e ti inghiottisce come la vita.” È finita. Tutto si conclude prima o poi. Ma non vedo nessuna immagine della mia vita scorrermi accanto. Niente di niente… Non pensavo finisse così”.

“A FARI SPENTI” è il racconto di un appuntamento di quattro amici ormai adulti che decidono di vedersi dopo anni al loro solito posto, in riva al lago, sotto un lampione e la loro panchina che li ha visti diventare grandi, la resa dei conti di un passato fallimentare e un futuro che li trascinerà negli abissi più profondi.

L’8 dicembre 2024 in Sala Black va in scena Daniele Vangozzi in Bene, ma non benissimo.

E se ti trovassi in terapia da te stesso/a, che cosa ti diresti?

Un monologo comico e poetico sul rocambolesco rapporto tra giovani e psicoterapia. Tutti i terapeuti della città sono momentaneamente al completo e Amedeo, un ragazzo di trent’anni alla disperata ricerca di un aiuto, non sa proprio cosa fare. Decide così di iniziare a seguire gli strampalati consigli dello psicologo più famoso d’Italia, il dottor Onesto, che nella sua celebre trasmissione insegna come auto-aiutarsi attraverso il pensiero positivo. Ce la farà Amedeo ad arrivare in fondo a questo duro percorso? Tra psicoanalisi auto-somministrata e assurdi sogni da auto-interpretare, compirà un viaggio nel proprio subconscio fino a comparire di fronte al più temibile terapeuta di tutti i tempi, se stesso.

SPAZIO DIAMANTE

Via Prenestina, 230/B 00176 Roma RM

Domenica ore 17

ACQUISTO BIGLIETTI

I biglietti sono acquistabili scrivendo

a prenotazioni@spaziodiamante.it o via WhatsApp al numero +39 345 147 4533

intero 14€ – ridotto 12€

