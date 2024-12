The Square Gennaio 2025

The Square, il nuovo spazio delle Cure, si propone come avamposto culturale, portando intrattenimento per tutte le età con appuntamenti fissi settimanali dedicati a giochi di ruolo, corsi, degustazioni, cinema e stand up comedy. Intorno a questa formula culturale, vuole nascere una nuova idea di quartiere e di comunità, lontana dalle logiche di profitto e vicina agli abitanti, un centro vivace che vuole coinvolgere il territorio, le istituzioni, professionisti e le menti creative della città e non solo. Nel mese di gennaio queste le proposte: per i più piccoli, ma anche per gli adulti, da non perdere il format Fiabe Jazz ideato dall’attore Roberto Caccavo e dal musicista Francesco

Giorgi, propone la favola di Hansiel e Gretel con esilaranti gag e musica in chiave jazz, utilizzando solo qualche parrucca, pochissimi oggetti, la musica dal vivo, canzoni originali e tanta ironia (26/1, ore 16.30)

Per avventurarsi nella mitologia greca in modo leggero e contemporaneo L’ombra di Ade, è la rivisitazione in chiave musicale del mito di Orfeo ed Euridice, a cura dell’associazione culturale GiraFiabe (9,10/1, ore 20.45 e 12/1, ore 16.30). Una nuova formula di intrattenimento è il podcast live di Cecco e Cipo, la nuova avventura dei due irresistibili cantautori toscani, che, dopo aver conquistato l’Italia con il loro ultimo tour, approdano a The Square per registrare dal vivo il loro podcast ‘;Le mirabolanti avventure di

Cecco & Cipo’ (12/1, ore 20.45) Produzione originale e in prima nazionale, lo spettacolo dal titolo Pistillini e Scannaretti, prodotto dal Teatro Cinema Ciribè, con testo e regia di Marco Cappuccini, in scena gli attori Amerigo Fontani e Marco Natalucci: due bottegai nella platea di un teatro, rimangono impermeabili al richiamo dell’arte, invischiati in triviali dispute. Ne emerge il quadro desolante di una piccola borghesia superficiale ed anacronistica. (18/1, ore 20:45, 19/1, ore 16:30) Festa O.Scena è una serata dedicata all’arte contemporanea con performance artistiche, danza, artigianato e djset (24/1, ore 20:45). Il 31 gennaio alle ore 20.45, lo spettacolo The

Show Retrò D musica e parole in libertà, diretto da Roberto Caccavo. Anima sul palco con una band e due attori, le “Dive” del passato e del presente, storie che si incontrano in un tempo senza dimensione, vite di donne, di artiste importanti che hanno fatto la storia della

musica come Nina Simone, Judi Garland, Amy Winehouse, Sarah Vaughan e Lady Blackbird. Tra gli Appuntamenti fissi le serate Sushi di Areamista dedicate all’improvvisazione teatrale con musica e risate (25/1, ore 21.15), le serate di Slam Poetry (26/1, ore 20.45). Ogni lunedì con il “Lunerdì”, la serata dedicata ai gamer: epiche battaglie e sfide a giochi tradizionali e di ruolo aperte a tutti (ogni lunedì ore 21-00, ingresso libero). Il Martedì Cinema, in programma La parte degli Angeli di Ken Loach (14/1, ore 21.00), la serata dedicata al Cinema toscano dal titolo Vedo gente (21/1, ore 21), Cattiverie a domicilio di Thea Sharrock con Olivia Colman (28/1, ore 21) Info The Square contact@thesquarefirenze.it – T. 338 4790437 – www.thesquarefirenze.it