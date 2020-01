L’arte della caduta

Al Café Müller di Torino, spazio inedito a due passi dalla stazione di Porta Nuova, ex sala da ballo anni quaranta riadattata a spazio performativo da Cirko Vertigo, va in scena “Pezzo Orbitale” di Michela Lucenti e del suo Balletto Civile. Danza contemporanea, musica dal vivo, microfoni per amplificare parole e canti, lo spazio vuoto fecondato dai corpi che spingono all’estremo la ricerca del vuoto e dell’esistente, fisicità che resistono alla gravità che vanno al suolo con il sostegno dei compagni, vivi, pronti, attenti, con lo sguardo puntato sul fuoco dell’azione. Le corde pizzicate, accarezzate, distorte della chitarra elettrica accompagnano costantemente il balletto degli incontri, delle relazioni concrete, vere dei performer, in attesa di agire, di viversi l’attimo del contatto. Le voci da fuori portano testi da Fernando Pessoa o scritti originali, l’esistenza, la scomparizione, l’arte della vita come dissolvimento, osservatori i danzatori, si lasciano portare come foglie mosse dal vento delle parole e dei canti che animano l’ambiente sonoro della performance. Meraviglia imprevedibile ogni relazione è una danza del tutto, un incontro lucido ed istintivo di animali di scena. Come sempre la Lucenti porta in scena il rigore di una ricerca fisica spinta all’estremo, originale ed unica, vera ed onesta, che riserva stupefacenti momenti performativi per gli spettatori che hanno riempito il Café Müller.

Visto il 18 gennaio 2020.

——-

Pezzo Orbitale

uno spettacolo di Michela Lucenti/Balletto Civile

tratto da “Il libro dell’inquietudine” di Fernando Pessoa

regia Michela Lucenti

coreografie Michela Lucenti

strings and loops Paolo Spaccamonti

danzato e creato con Aristide Rontini, Alessandro Pallecchi Arena, Ambra Chiarello Michela Lucenti, Maurizio Camilli, Filippo Porro, Emanuela Serra, Giulia Spattini, Loris De Luna

produzione Balletto Civile e Fondazione Luzzati Teatro della Tosse

danzato e creato con Aristide Rontini, Alessandro Pallecchi Arena, Ambra Chiarello Michela Lucenti, Maurizio Camilli, Filippo Porro, Emanuela Serra, Giulia Spattini, Loris De Luna

produzione Balletto Civile e Fondazione Luzzati Teatro della Tosse