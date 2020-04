Ogni bambino è il nostro bambino. È questa la frase attorno a cui si sono ritrovati tanti amici e artisti riuniti nella onlus “presieduta” da Anna Foglietta nel 2017 per sostenere la formazione scolastica dei bambini vittime della guerra siriana, che in questo momento decide di fare qualcosa per i nostri bambini.

Anna insieme agli amici con i quali è nata Every Child Is My Child Onlus, ha fortemente voluto un’iniziativa social speciale, creando degli appuntamenti quotidiani che vivranno sul profilo Instagram di @everychildismychild in diretta ogni giorno alle 17.00 a partire da oggi, mercoledì 1° aprile. Un’azione comune, volta come sempre a diffondere il messaggio del “fare del bene”, che mette al centro i bambini e l’infanzia, in cui gli artisti che sostengono l’associazione presteranno i loro volti e le loro voci per leggere le favole di tutto il mondo e per stare insieme.

È proprio Anna Foglietta, presentata da Andrea Bosca e seguita da Massimiliano Bruno, a dare il via oggi alle 17.00 a questa bellissima iniziativa, che vuole tenere compagnia ai nostri bambini per un momento positivo di svago e di volo nel mondo delle favole.

Gli ospiti della diretta di domani, giovedì 2 aprile, saranno Blu Yoshimi (Volevo vedere le lucciole) e Andrea Bosca mentre agli appuntamenti successivi, con un calendario in continuo aggiornamento, parteciperanno: Daniele Silvestri e Violante Placido, Caterina Guzzanti e Marco D’Amore, Paola Minaccioni e Tosca, Vinicio Marchioni e Anna Ferzetti, Vittoria Puccini e Ghemon, Edoardo Leo e Emma Marrone, Michela Cescon e Claudia Potenza, Marco Bonini e Lidia Vitale, Luca Barbarossa e Paolo Calabresi.

#EVERYCHILDISMYCHILD Perché ogni bambino è il nostro bambino #EVERYCHILDISMYCHILD è l’iniziativa di attori, registi, autori, musicisti, atleti, personaggi pubblici e scrittori che all’indomani del disastroso attacco chimico del 4 aprile 2017 a Khan Shaykhun durante la guerra civile in Siria – quando furono uccise 83 persone nella provincia di Idlib, di cui un terzo bambini – hanno deciso di intervenire perché scossi, indignati e accomunati tutti dalla volontà di agire rapidamente a tutela dei minori nei territori di guerra, perché ogni bambino merita le medesime attenzioni e opportunità di tutti gli altri, perché ogni bambino è il nostro bambino. Every Child is My Child Onlus, è la prima organizzazione composta da tante persone dello spettacolo che tutte assieme si sono spese per sensibilizzare l’opinione pubblica dicendo “Basta” alla guerra in Siria. ECIMC è così divenuta da movimento ad associazione concreta per dare risposte reali alle richieste di aiuto e persegue molteplici finalità, dal sostegno di organizzazioni nazionali, europee e internazionali a difesa dei diritti civili dei bambini, alla promozione di campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte all’opinione pubblica e ad ogni soggetto pubblico istituzionale o privato sui temi legati all’infanzia, di attività di raccolta fondi a sostengo di bambini in stato di difficoltà economica e sociale, di disagio o di salute precaria anche a causa di conflitti locali o emarginazione di ogni tipo. L’associazione supporta organizzazioni che si occupano di bambini colpiti da sofferenza, fame, miseria e dolore, ovunque essi siano; incentiva attività di promozione e supporto al miglioramento del livello di scolarizzazione, in particolare, in contesti di povertà o indigenza o stato di bisogno, sul territorio nazionale o internazionale; diffonde la cultura dell’accoglienza al fine di favorire l’integrazione dei minori in difficoltà e prevenire fenomeni di disagio e di emarginazione.