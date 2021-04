Accademia Filarmonica, Giovanni Sollima: ritratto d’artista

Musicista carismatico, violoncellista e compositore, Giovanni Sollima è un artista fuori dal comune, che fa della musica il suo strumento principale per comunicare con il mondo ed emozionare il suo pubblico. Dai ritmi mediterranei all’heavy metal, dal barocco al contemporaneo la sua musica e il suo violoncello, un prezioso Francesco Ruggeri realizzato a Cremona nel 1679, non conoscono confini, pronti a esplorare nuove frontiere. A lui l’Accademia Filarmonica Romana dedica un ritratto d’artista nel prossimo incontro dalla Sala Casella, in streaming su youtube, venerdì 16 aprile (ore 21). Già ospite nelle edizioni passate dell’istituzione romana (a febbraio 2019 si ricorda un sold-out al Teatro Argentina con Ba-rock, mentre lo scorso novembre sarebbe dovuto tornare all’Argentina con il pianista Giuseppe Andaloro), Sollima sarà affiancato dal direttore artistico della Filarmonica Andrea Lucchesini in un incontro, in cui il racconto si alterna alla musica.

Sarà l’occasione per ripercorrere i momenti più importanti del suo percorso artistico: lo studio del violoncello con Antonio Janigro, la composizione con il padre Eliodoro Sollima e Milko Kelemen. Le prestigiose collaborazioni: Carolyn Carlson per la danza, Bob Wilson, Alessandro Baricco e Peter Stein per il teatro, e per il cinema Marco Tullio Giordana, Peter Greenaway, John Turturro e Lasse Gjertsen, quest’ultimo autore nel 2007 del videoclip DayDream (Sogno ad occhi aperti). Si parlerà di alcuni progetti, come i 100 violoncelli, laboratorio permanente formato da musicisti di età e formazione diversa, l’esperienza del Festival della Notte della Taranta (di cui è stato maestro concertatore nel 2013 e 2014), la riscoperta del repertorio barocco per violoncello meno conosciuto, cui il musicista dedica da sempre una parte importante dei suoi programmi. Infine l’attenzione verso i giovani, con le docenze presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e la Fondazione Romanini di Brescia, e uno sguardo al futuro. La musica seguirà di pari passo il racconto, in un viaggio da Bach fino ai nostri giorni. Ad affiancare Sollima al violoncello, per alcuni brani, ci sarà Andrea Lucchesini al pianoforte.

GLI INCONTRI DI FILARMONICA 200

La programmazione di aprile si completa con altri due appuntamenti, sempre in streaming dalla Sala Casella, per Filarmonica 200, progetto che in occasione del bicentenario ripercorre i momenti significativi dell’istituzione, nonché la storia di figure illustri, compositori e artisti che con la essa hanno avuto un rapporto privilegiato. Ad affiancare Andrea Lucchesini per entrambi le serate (Dal barocco al contemporaneo il 22 aprile, I luoghi della Filarmonica il 29 aprile, ore 21), saranno il vicepresidente della Filarmonica e compositore Matteo D’Amico e il giornalista e musicologo Sandro Cappelletto, entrambi direttori artistici di passate stagioni dell’istituzione. La parte musicale si alterna al racconto e da esso prende spunto nella scelta dei brani, da Bach e Beethoven fino al repertorio contemporaneo con una prima assoluta di Lirica per voce e pianoforte, lavoro giovanile di Giuseppe Sinopoli. Ne saranno interpreti per i due incontri Erik Bertsch, pianista italiano di origini olandesi con un repertorio ampio che va dal classico al contemporaneo, e i giovani talenti Alice Cortegiani al clarinetto e Samuele Telari alla fisarmonica, entrambi uniti da una particolare predilezione per il repertorio della musica d’oggi e rivisitazioni del passato, apprezzati anche nella loro formazione in duo come Duo Essentia. A loro si uniscono il 22 aprile le voci recitanti di Giovanni Briganti e Cecilia D’Amico, e il 29 aprile il soprano Sabrina Cortese. Arricchiranno ulteriormente le serate alcuni estratti video dall’archivio della Filarmonica.

Gli incontri in streaming rimangono disponibili sul canale youtube dell’Accademia Filarmonica Romana per successive visioni. Nello stesso canale sono sempre visibili tutti gli appuntamenti in streaming che l’istituzione ha realizzato nell’ultimo anno.

Gli incontri si inseriscono nell’ambito della rassegna “La musica da camera dal barocco alla contemporanea” realizzata con il contributo della Regione Lazio.

streaming sul canale youtube Accademia Filarmonica Romana

https://www.youtube.com/user/FilarmonicaRomana

Info: filarmonicaromana.org , tel. 342 9550100, promozione@filarmonicaromana.org

dalla Sala Casella

sul canale youtube dell’Accademia Filarmonica Romana

venerdì 16 aprile ore 21

GIOVANNI SOLLIMA: RITRATTO D’ARTISTA

Andrea Lucchesini incontra Giovanni Sollima

programma musicale a sorpresa

Giovanni Sollima violoncello

FILARMONICA 200

giovedì 22 aprile ore 21

DAL BAROCCO AL CONTEMPORANEO

Andrea Lucchesini incontra Matteo D’Amico e Sandro Cappelletto

con la partecipazione di

Erik Bertsch pianoforte

DUO ESSENTIA:

Alice Cortegiani clarinetto

Samuele Telari fisarmonica

musica di Bach, Panni, Stroppa, Wagner-Liszt

e letture da Baudelaire e Pirandello

Giovanni Briganti, Cecilia D’Amico voci recitanti

giovedì 29 aprile ore 21

I LUOGHI DELLA FILARMONICA

Andrea Lucchesini incontra Matteo D’Amico e Sandro Cappelletto

Sabrina Cortese soprano

Erik Bertsch pianoforte

DUO ESSENTIA:

Alice Cortegiani clarinetto

Samuele Telari fisarmonica

musica di Beethoven, Lutosławski, G. Sinopoli*, Turi