Ultimi due appuntamenti di “Dopo Parasite. Notti di cinema coreano”

I film “Take me home” della regista Han Jay e “More than family” di Choi Ha-na chiudono la rassegna “Dopo Parasite. Notti di cinema coreano” dedicato alle registe donne in Corea del Sud, giovedì 29 e venerdì 30 luglio, negli spazi del MAD, Murate Art District, in piazza delle Murate a Firenze (alle 21, ingresso libero su prenotazione info.mad@musefirenze.it; 055/2476873) nell’ambito dell’Estate Fiorentina.

“Take Me Home” (29/07) della regista Han Jay è un film dedicato al tema della famiglia in Corea del Sud con al centro le tematiche LGBTQI+. Protagonista della trama una coppia che convive in un piccolo appartamento, conducendo una vita tranquilla e apparentemente felice, sebbene la loro relazione, poiché omosessuale, sia costantemente vissuta nella penombra. Un’incidente cambierà la loro vita di coppia in maniera profonda.

Venerdì 30 luglio chiude la proiezione di “More than family”, primo lungometraggio di Choi Ha-na, racconta la storia di una giovane universitaria che rimane incinta dopo una relazione con un ragazzo a cui faceva ripetizioni. I due decidono di sposarsi e di raccontarlo ai propri genitori che vivono lontani: intraprendono così un viaggio on the road in cui si raccontano e si conoscono.

La rassegna è una selezione di film di qualità con la collaborazione di KOFIC-Korean Film Council dedicata alle registe donne che raccontano la Corea del Sud sia tradizionale sia contemporanea attraverso film che si concentrano sui capitoli più recenti e più importanti della storia del cinema coreano attraverso un occhio privilegiato, quello delle donne, “spesso trascurate a livello internazionale”.

La manifestazione è organizzata dalla Taegukgi-Toscana Korea Association che organizza il Florence Korea Film Fest e dagli organizzatori Riccardo Gelli e Eun-young Chang.

I film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano e inglese. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a: info.mad@musefirenze.it. Per ulteriori informazioni: https://estatefiorentina.it/eventi/dopo-parasite-notti-di-cinema-coreano-al-mad/

Informazioni: Florence Korea Film Fest; Via San Domenico, 101 (Fi); Tel: 333 68 74 142; mail

info@koreafilmfest.com; www.koreafilmfest.com;