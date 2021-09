Stap Brancaccio – aperte le selezioni per il prossimo triennio

Sono aperte le selezioni per il prossimo triennio dell’Accademia di recitazione, drammaturgia e regia Stap Brancaccio diretta da Lorenzo Gioielli.

I prossimi provini si terranno lunedì 13/09/2021, a partire dalle 10.30, presso la sede dell’Accademia a Roma, in Via di Acqua Bullicante 133.

L’Accademia, alla fine del triennio, rilascia l’attestato di qualifica professionale legalmente riconosciuto (ai sensi della L. R. 23/92 e L. 845/78).

La Stap Brancaccio Accademia di recitazione, drammaturgia e regia nasce nel 2014 da un’idea del Direttore Artistico del Teatro Brancaccio e della Sala Umberto, Alessandro Longobardi, da sempre convinto dell’importanza della formazione dei giovani attori. Lorenzo Gioielli, attore, drammaturgo e regista romano, a cui è affidata la direzione artistica dell’Accademia e Rossella Marchi, organizzatrice teatrale e direttrice organizzativa della scuola, accolgono la sfida perseguendo l’obiettivo di formare artisti completi in grado di recitare, scrivere e dirigere un testo teatrale. Durante l’anno gli Allievi si confrontano continuamente con un pubblico durante le prove aperte ed incontrano artisti di rilievo per workshop di approfondimento. L’Accademia Professionale Stap Brancaccio accoglie diciotto allievi l’anno, ha una durata triennale e persegue lo scopo di formare artisti utilizzando gli insegnamenti delle tre arti fondamentali del teatro: recitazione, drammaturgia e regia in una fusione senza soluzione di continuità. L’allievo viene condotto a farsi strumento e autore dell’evento teatrale: dalla lettura di un testo, alla sua interpretazione attraverso le fondamentali tecniche di recitazione e regia, comprendendo e creando strutture drammaturgiche e testi originali.

Possono partecipare alla selezione le ragazze e i ragazzi maggiorenni dai 18 ai 26 anni in possesso di diploma di scuola secondaria superiore. Nel caso di cittadini stranieri è necessaria una perfetta padronanza dell’italiano scritto e parlato.

Le iscrizioni per le selezioni potranno essere inviate all’indirizzo mail stap@teatrobrancaccio.it. La direzione invierà mail di risposta con giorno ed ora di convocazione per l’audizione che si terrà presso la sede dell’Accademia a Roma in Via di Acqua Bullicante 133 come dal calendario che verrà pubblicato e aggiornato sul sito.

I candidati selezionati dovranno obbligatoriamente presentarsi nel giorno e nell’ora di convocazione.

Tutte le informazioni relative all’Accademia Stap Brancaccio possono essere reperite sul sito www.stapbrancaccio.com

Chi intendesse iscriversi alle prove di selezione dovrà inviare il modulo di iscrizione (All. 1) compilato a macchina o in stampatello, corredato da una fotografia e da una lettera motivazionale. L’allegato 1 può essere scaricato sul sito della Stap Brancaccio.

La selezione prevede due prove:

– Monologo a memoria a scelta del candidato.

– Un dialogo a memoria a scelta del candidato. Il candidato dovrà presentarsi con un partner (non è obbligatorio che il partner abbia la memoria della propria parte che potrà portare anche solo in lettura).

Alla selezione il candidato dovrà presentarsi con un abbigliamento comodo e adeguato al lavoro fisico. L’inizio delle lezioni è previsto per il 3 novembre 2021.

L’Accademia, alla fine del triennio, rilascia l’attestato di qualifica professionale legalmente riconosciuto (ai sensi della L. R. 23/92 e L. 845/78).

Per iscriverti alle audizioni consulta il Bando QUI sul sito della Stap Brancaccio https://stapbrancaccio.com/bando-di-ammissione-selezione/

INFO E PRENOTAZIONI: tel. 06.87671757 cell. 340 6716474