The Doubles, esordio discografico per i gemelli La Rosa, in radio e nei digital store con il brano “Come altalene” (Joseba Publishing)

Disponibile in tutti gli store digitali il singolo d’esordio dei gemelli Mirco e Nicol La Rosa, in arte The Doubles, un brano, scritto da Giovanni Segreti Bruno, Francesco Greco, Mirco e Nicol La Rosa, che racconta quanto la fragilità di una persona possa influenzare una relazione.

The Doubles ci spiegano: –La fragilità rende instabile ogni singolo momento con una persona e per quanto possa far male, restarle accanto senza farsi notare resta la soluzione migliore sperando che questa reagisca, in modo da mutare le sue insicurezze in punti di forza–

Link video “Come altalene”: https://youtu.be/OV7h-r3-o2I

Il videoclip è per la regia di Gabriele Vizzini.

Il brano è prodotto da Gianni Testa per la Joseba Publishing, l’arrangiamento è a cura di Davide de Blasio, mentre il mix e mastering sono di Marco Passarelli (Tape Lab Studio).

Social

IG: https://www.instagram.com/thedoublestwins/

Tik Tok: The_Doubless