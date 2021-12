L’ora dei lupi Shoker MC 

L’ora dei lupi è il nuovo singolo di Shocker MC, disponibile in tutti i digital store e sulle piattaforme di streaming.

“Una traccia frutto di una dolorosa introspezione personale, ma che riesce a rappresentare in modo fresco e attuale, lo stato d’animo di una generazione sospesa tra i grandi ideali del passato e le incertezze del presente“.

Qui il video https://www.youtube.com/watch?v=pWpMI_l1TT4

Questo brano è stato scritto in un periodo piuttosto burrascoso della giovane vita dell’artista.

Una profonda inquietudine e la dolorosa consapevolezza di essere definitivamente entrato nel mondo degli adulti, ha spinto Shocker a scrivere questi versi. Così l’artista si identifica in un lupo che abbandona il suo branco, intraprendendo un cammino solitario, durante il quale incontra un bracconiere che tenta di ucciderlo senza riuscirci perché il fucile si inceppa. Il testo fa presagire la macabra fine del cacciatore.

L’improvviso cambiamento, i rischi che con esso si accompagnano e il finale inatteso sono tutti elementi di una grande metafora che si può applicare a qualunque campo della vita: amore, amicizia, lavoro. Ed è proprio il messaggio che Shocker vuole veicolare

Shoker è un ragazzo “digitale” che mantiene sempre però il contatto col mondo reale. Come molti coetanei ha (come gamer) un canale YouTube con 40000 iscritti sul quale carica con costanza uno o due video al giorno.

Classe 1991, la sua forma espressiva nasce da un impellente bisogno di raccontare ciò che sente dal punto di vista emozionale ed esistenziale. Dal 2005 Shoker scrive i primi testi, insieme a Damus sulle basi di Dj HBD. Con loro fonda gli A.V.D., gruppo che esordisce nel 2008 con un disco digitale intitolato “Sottotono”. Shoker continua la carriera da solista fino all’incontro, nel 2012, con DJ Twenty, col quale dà vita a brani come “Non ero io” e “L’ultima goccia”. Nel gennaio 2013 partecipa a “Generazione in Download” insieme a MC come Koma, Leo Like, Face Pimp, Enens, Tradez ed Emme K. Dopo altri 4 anni di scrittura e vari featuring riprende alla grande con “Sogno”, canzone che gli regala un ottimo sprint mediatico. Nel 2020 il pubblico gli conferma l’apprezzamento dei 2 singoli “Dona un soldo al tuo Witcher (Versione Rap)” e la versione delle “64 Bars” di RedBull. Nell’ottobre 2020 firma il contratto con la casa discografica Fonoplay di Paolo Paltrinieri, suo produttore e direttore artistico, che dice: “L’ho conosciuto ed è scattata subito la scintilla. Ragazzo vero, pulito, che si tuffa in un genere tendenzialmente nudo e crudo per esprimere, invece, sensazioni positive e dettate dal cuore. Un incrocio magico tra il nero e il bianco dove a vincere, questa volta su tutti i fronti, è il bianco. Questo fa di Shoker Mc un Artista speciale”.