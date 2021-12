Teatro Cristallo: Presentata la seconda parte degli eventi previsti da gennaio ad aprile 2022

Più che di una partenza, si parla questa volta di una ripresa: è stata presentata infatti sabato la seconda parte della stagione teatrale 2021-2022 del Teatro Cristallo. Una scelta voluta, quella di dividere il cartellone in due tranche, per essere più flessibili in tempo di covid 19 e meglio rispondere alle esigenze del mondo del teatro e delle disposizioni sanitarie. In questo complesso lavoro di equilibrismo, ecco qui il cartellone di spettacoli ed eventi che vanno da gennaio ad aprile 2022.

Inaugura la seconda parte di stagione lo spettacolo per bambini “Cappuccetto rosso” della compagnia “La Baracca – Testoni ragazzi”, in scena sabato 8 gennaio alle 16.30 nell’ambito della rassegna “Il teatro è dei bambini” proposta dalla compagnia teatroBlu.

All’interno di questo pacchetto di spettacoli per famiglie e bambini rientrano anche la storia di “Biancaneve” con il Teatro delle Quisquilie, in scena sabato 29/01, “Naso d’argento” della compagnia Progetto g.g., il 19/02, e “Niente paura!”, la nuova produzione della compagnia teatroBlu per la regia di Nicola Benussi, che sarà proposta il 12/03. I biglietti per gli spettacoli di questa rassegna costano 8 euro (adulti), 6 euro (ridotto adulti con Cristallo Card), 5 euro (bambini), 3 euro (dal 2° figlio)

Si precisa che per accedere a tutte le sale del teatro Cristallo è necessario essere in possesso del Super Green Pass e che per assistere a spettacoli o ad eventi è necessario prenotarsi o acquistare i biglietti direttamente al botteghino o sul sito Internet del teatro.

Teatro Cristallo la stagione prosegue con spettacoli, concerti, iniziative, corsi qui il programma:www.teatrocristallo.it