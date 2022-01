Jack Savoretti al Teatro Verdi di Firenze con il nuovo album “Europiana”

“Il mio posto preferito in cui suonare è il teatro. Grazie a voi ho la possibilità di farlo nei più prestigiosi d’Italia. Vi aspetto!”. Parole – e musica – di Jack Savoretti, che lunedì 28 febbraio sale sul palco del Teatro Verdi di Firenze, nell’ambito del tour europeo che nei prossimi mesi porterà il cantautore italo-inglese in tutta Europa.

Un legame forte, quello tra Jack Savoretti e Firenze, città che lo ha accolto con affetto e calore sin dagli esordi. Il nuovo tour europeo di Savoretti segue di pochi mesi l’uscita dell’album “Europiana”, che ha debuttato al primo posto della classifica UK dei dischi più venduti. In questi giorni è in rotazione radiofonica il nuovo singolo tratto dal disco, “The Way You Said Goodbye”, brano dalla melodia nostalgica, attraverso cui il cantautore ricorda le atmosfere del primo viaggio a Parigi insieme alla moglie.

“Europiana” è un album che vuole far ballare, sorridere e ricordare, grazie a un sound vintage, ma allo stesso tempo moderno. Già dal titolo racchiude l’eleganza e lo stile romantico europeo, in particolare quello di Italia e Francia degli anni ’60/’70. Le spiagge dorate, il cielo limpido, la musica del piano bar e un bicchiere di vino al tramonto sono le suggestioni che il nuovo album di Jack Savoretti, unico nel suo genere, porta con sé. Nostalgico ma attuale, non si limita infatti a raccontare le esperienze dell’artista, ma si arricchisce di altri personaggi e di concetti più ampi, di cui il cantautore si fa portavoce.

Gli undici brani di “Europiana” hanno preso vita nella casa dell’artista, racchiudendo un sentimento genuino di condivisione e complicità. Centrale, all’interno dei testi, è infatti l’elemento della famiglia e il suo valore, riscoperto una volta in più da Jack Savoretti nel periodo di pausa, dopo i due anni più intensi della sua carriera.

Il nuovo album diventa così il manifesto di un nuovo percorso musicale, a cui l’artista ha voluto dare un nome ed una forma precisa nelle 11 tracce registrate nei celebri studi di Abbey Road, a 90 anni esatti dalla loro fondazione.

Dopo “Singing to strangers”, che aveva già segnato una linea di demarcazione nel suo percorso artistico, Jack Savoretti torna con un progetto in cui la voglia di sperimentare e divertirsi con la sua band di sempre si sentono in ciascuna traccia.

Una nuova consapevolezza già acquisita con lo scorso album e che viene qui riconfermata, una maturità che lascia però spazio alla curiosità: con “Europiana” l’artista ripercorre le radici della musica che ha lasciato il segno nei decenni passati, reinterpretandole in chiave moderna e personale.

I biglietti (da 34,50 a 57,50 euro compresi diritti di prevendita) sono in prevendita sui siti www.bitconcerti.it, www.ticketone.it e www.vivoconcerti.com oltre che nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804).

Info tel. 055.667566 – 055.212320.

