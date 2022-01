”Le Orme” – In scena al Teatro Cristallo

Per i Racconti di Musica de L’Obiettivo si presentano con “The last world tour”

“Le Orme”, uno dei più grandi gruppi beat e progressive italiani, nato a Venezia negli anni 60, decide di appendere gli strumenti al chiodo dopo 56 anni di onoratissima carriera. Insieme alla Premiata Forneria Marconi e al Banco del Mutuo Soccorso rappresentano i principali esponenti del rock progressive italiano e sono uno dei gruppi rock italiani che hanno goduto di maggiore visibilità all’estero. Il loro concerto si intitola, non a caso, proprio “The last world tour 202x”. Un concerto-ricordo che si basa principalmente sugli album fondamentali della band, quali “Collage”, “Uomo di Pezza”, “Felona e Sorona” e “Contrappunti”. Non mancheranno anche omaggi ai numerosi e affezionatissimi amici che in questi 56 anni hanno seguito instancabilmente il gruppo durante la loro leggendaria carriera