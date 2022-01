”We the squad – SLF MIXTAPE VOL. 1” – Il nuovo progetto di Siamo La Fam

La Tsunami gang season è pronta a partire: è da oggi disponibile in preorder WE THE SQUAD – SLF MIXTAPE VOL.1, il nuovo progetto di SLF (Siamo La Fam) – il collettivo rap composto da MV Killa, Yung Snapp, Lele Blade, Vale Lambo e Niko Beatz, fuoriclasse assoluti della scena urban campana – in uscita il prossimo 28 gennaio per Columbia Records Italy/Sony Music Italy, in digitale e formato vinile. Il Mixtape è anticipato dal nuovo caldo singolo TRAVESURAS disponibile ora su tutte le piattaforme digitali.

Dopo il grande successo dei singoli Squad e Ready, Travesuras, prodotto da Yung Snapp, è l’ondata di travolgente reggaeton dal gusto internazionale che fa sognare l’estate, biglietto A/R Napoli-Miami nel bel mezzo dell’inverno più freddo. Con un ritornello impossibile da dimenticare – baby tu me fa’ uscì crazy – il brano è già una hit dal fresco sapore latino, sferzata pop tutta da ballare e cantare a squarciagola tra una tequila e un margarita. Lo slang partenopeo è il perfect match del beat spintissimo che accompagna le barre. Travesuras: “scherzi”, “marachelle” ma anche “inganni” e “trappole”, il titolo si fa bandiera delle tante sfaccettature di una storia d’amore infuocata e tormentata, tra romanticismo, passione e voglia di leggerezza.

MV KILLA, Marcello Valerio, classe 1995, pubblica il suo primo album “Giovane Killer” nel 2019, seguito da “Hours”, realizzato in coppia con Yung Snapp. Tra le sue collaborazioni, anche “Babyma” contenuto nell’album Fastlife 4 di Guè, “Ammò Ma Chi T Sap” nel disco di Geolier e “Like This Like That” in MM4 di Madman, ancora una volta in coppia con Yung Snapp.

YUNG SNAPP, Antonio Lago, classe 1996, producer e beat maker, che nel 2020 rilascia alcuni singoli che anticipano “Hours”, il primo album in studio da rapper realizzato in collaborazione con MV Killa.

LELE BLADE, Alessandro Arena, classe 1989, il cui primo album da solista, “Ninja Garden” esce nel 2018, il secondo, “Vice City”, nel 2019 con la BFM Music e l’ultimo, “Ambizione”, a settembre di quest’anno, che ha segnato l’inizio della collaborazione con Columbia Records Italy/Sony Music Italy.

VALE LAMBO, Valerio Apice, classe 1991, il cui primo album da solista “Angelo” esce nel 2018 e il secondo, “Come il Mare”, nel 2019, seguito quest’anno dal singolo “WEOM”, primo lavoro per Columbia Records Italy/Sony Music Italy.

NIKO BEATZ, Nicola Vignola, classe 1986, producer e beat maker, produttore di alcuni brani come “‘O mare” e del singolo “Weom” di Vale Lambo.

INSTAGRAM:

SLF

MV KILLA

YUNG SNAPP

LELE BLADE

VALE LAMBO

NIKO BEATZ