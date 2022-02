”Campusband Musica & Matematica” apre le iscrizioni alla 5° edizione del contest

La novità di questa quinta edizione è che le iscrizioni saranno aperte anche per gli under 31. C'è tempo fino al 31 maggio per iscriversi.

Ora per gli studenti UNDER 31!

Visto le numerose segnalazioni da parte dei ragazzi in merito alla difficoltà, causata dalla pandemia, di suonare insieme e realizzare i provini in questo periodo, il concorso alza l’età massima per i partecipanti fino a 30 anni.

In concomitanza con il Festival della Canzone Italiana, apre le iscrizioni Campusband Musica & Matematica, il concorso nazionale rivolto a tutti gli studenti amanti della musica.

I cantautori, interpreti e band di tutti i generi musicali che si sono formati nelle scuole e nelle università italiane hanno nuovamente l’opportunità di iscriversi gratuitamente al concorso, caricando un inedito e una cover sul sito ufficiale www.campusband.it. C’è tempo fino al 31 maggio 2022.

La novità della 5° edizione: aumenta l’età massima per i partecipanti! A grande richiesta il contest apre le porte a tutti gli studenti under 31. In questo periodo la redazione di Campusband ha ricevuto numerose segnalazioni da parte dei ragazzi. La difficoltà comune è quella di trovarsi insieme per fare le prove e realizzare i provini per il concorso, a causa della pandemia. Ora i concorrenti possono avere fino a 30 anni! La regola principale rimane la stessa: è necessario frequentare scuole superiori di secondo grado, Università, Conservatori, comprese le Scuole di musica.

Una commissione di esperti selezionerà 12 finalisti (4 della categoria “Band”, 4 della categoria “Cantautori” e 4 della categoria “Interpreti”) che si esibiranno dal vivo alla finale del concorso che si svolgerà all’interno della rassegna Estate Sforzesca 2022 in scena al Castello Sforzesco di Milano.

Anche quest’anno il vincitore assoluto avrà diritto ad un contratto con un’etichetta discografica per la pubblicazione del brano inedito e per la realizzazione del videoclip. Inoltre, ai primi classificati nelle categorie dalle quali non è emerso il vincitore assoluto saranno attribuite due borse di studio: la prima presso il CPM di Milano (scuola musicale fondata da Franco Mussida) o altre scuole analoghe di altre regioni, la seconda presso il C.E.T. (Centro Europeo di Tuscolano fondato da Mogol) scuola per compositori, autori e interpreti.

Campusband Musica e Matematica è un concorso sostenuto da SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Organizzato dalla società Nuove Arti S.r.l. con il patrocinio del Comune di Milano e media partner Radio Zeta, Corriere della Sera – ViviMilano e l’agenzia di stampa Diregiovani.

INFO

Il regolamento è consultabile sul sito www.campusband.it

Per informazioni: info@campusband.it – tel 02 33298493

