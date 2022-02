Casina di Raffaello, le nuove attività per bambini

Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, da martedì 8 a domenica 27 febbraio accoglierà bambine e bambini con tanti laboratori ludico-educativi con i quali i piccoli visitatori potranno giocare e imparare divertendosi.

Ogni sabato e domenica, i bambini più piccoli, dai 24 ai 36 mesi, insieme ai genitori, potranno giocare sperimentando con il tatto delle mani e dei piedi le diverse sensazioni provocate da vari materiali.

Da martedì a domenica invece, i bambini dai 3 ai 5 anni si divertiranno realizzando libretti creativi ispirati ai prelibri munariani, oppure modellando un piccolo nido con argilla e paglia, o ancora disegnando e dipingendo il proprio autoritratto. I bambini in età scolastica dalla 1^ alla 5^ primaria potranno inventare addirittura un nuovo alfabeto incidendo le lettere su fogli di rame, oppure creare strani personaggi e una ambientazione fantastica tagliando e bucando cartoncini colorati.

Sempre da martedì a domenica, a Casina di Raffaello, gli adulti con i propri bambini avranno la possibilità di accedere, ad ingresso libero, nello spazio interno della Chiostrina, ed intrattenersi sfogliando libri, leggendo e giocando insieme.

Tutte le attività in presenza sono organizzate nel rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19. Per i bambini a partire dai 6 anni è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.

La prenotazione alle attività ed il relativo pagamento online sono obbligatori telefonando al call center 060608. Il costo di ciascun laboratorio è di 7€ a bambino, ad esclusione del laboratorio Che sagoma! che prevede un costo di 10€ per ogni coppia bambino + adulto.

Infine si segnala che ogni martedì e giovedì alle ore 16 i bambini dai 3 a 5 anni e quelli in età scolastica dalla 1^ alla 5^ primaria potranno partecipare anche agli speciali laboratori online gratuiti a distanza che si terranno sulla piattaforma Google Meet. Prenotazione obbligatoria scrivendo a: casinadiraffaello.scuole@gmail.com. Si riceverà poi una mail che conterrà l’elenco dei materiali necessari per il laboratorio e il link al quale collegarsi il giorno dell’appuntamento.

PER BAMBINI DAI 24 AI 36 mesi

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ bambino + adulto. Max 5 bambini + 5 adulti

Appuntamento all’ingresso 15 minuti prima per effettuare il triage.

Tutti i sabati e le domeniche alle ore 15.30

Laboratorio tattile

Uno spazio ispirato alla lezione di Bruno Munari, dedicato ai bambini più piccoli e alla sperimentazione con il tatto di diversi materiali: ogni bambino parteciperà insieme a un genitore, per scoprire con mani e piedi diverse sensazioni e per creare poi una composizione tattile.

PER BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ intero. Max 8 bambini

Appuntamento all’ingresso 15 minuti prima per effettuare il triage.

Tutti i giovedì alle ore 17.15

Tutti i sabati alle ore 17.00

Pagine creative

Dopo la lettura animata di un classico di Bruno Munari, ogni bambino costruirà un libretto ispirato ai prelibri munariani: pagine senza parole, fatte di diversi materiali, lavorate con forbici, colla, bucatrici e pennarelli e rilegate con un filo colorato per inventare ogni giorno storie nuove e fantasiose.

Tutti i martedì alle ore 17.15

Tutti i giovedì alle ore 16.00

La casetta di Cip Cip

Come si costruisce un nido? Usando solo materiali naturali, come argilla, paglia e rametti, ogni bambino modellerà un piccolo rifugio per gli uccellini, da appendere in giardino o in balcone per lasciare una casetta piena di cibo per gli uccellini che vivono in città.

Tutti i sabati alle ore 15.00

Tutte le domeniche alle ore 16.30

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 10€ bambino + adulto. Max 5 bambini + 5 adulti

Che sagoma!

In questo laboratorio, ogni bambino rappresenterà il proprio autoritratto: con le tempere creerà il giusto colore per dipingere la propria pelle e, finito il disegno del proprio volto, arricchirà lo sfondo con immagini di ciò che lo caratterizza. Un sorriso e una nuvola, una caramella e un gattino, una bicicletta e un albero o qualsiasi altra cosa che lo identifichi.

PER BAMBINI DALLA 1^ ALLA 5^ PRIMARIA

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ bambino. Max 10 bambini

Appuntamento all’ingresso 15 minuti prima per effettuare il triage.

Tutti i martedì alle ore 16.00

Tutti i giovedì alle ore 17.15

CreABC

Per scrivere in italiano o in inglese usiamo tutti lo stesso alfabeto, che è molto diverso dagli alfabeti di altre lingue o di altre civiltà: ci sono stati i caratteri cuneiformi, i geroglifici, l’alfabeto greco e quello etrusco…Perché non inventarne uno tutto nostro per scrivere messaggi in codice? I bambini, dopo aver inventato un nuovo alfabeto, incideranno le lettere create su fogli di rame con gli appositi strumenti.

Tutti i martedì alle ore 17.15

Tutte le domeniche alle ore 17.00

Coloriamo gli animali

Ispirati da pezzi di carta e cartoncino di forme diverse, i bambini creano la sagoma di un animale e, scegliendo un colore, useranno pezzetti di vari materiali per decorarlo.

Tutti i sabati alle ore 16.30

Tutte le domeniche alle ore 15.00

Una storia con il buco

Un buco rotondo su un foglio verde può diventare con la successiva pagina azzurra un laghetto in cui far tuffare ritagli di carta a forma di pesce o in cui far veleggiare barche a vela colorate. I bambini in questo laboratorio potranno giocare a creare tagli e buchi sulla carta che evocheranno con altre pagine, tra pieni e vuoti, ambientazioni fantastiche e strambi personaggi.

SPECIALE LABORATORI “ON LINE”

Durata del laboratorio: 50 minuti circa, su piattaforma Google Meet.

Partecipazione: gratuita, prenotazione obbligatoria: casinadiraffaello.scuole@gmail.com

Max 8 bambini a laboratorio.

Tutti i martedì alle ore 16 (per i bambini dai 3 ai 5 anni)

Tutti i giovedì alle ore 16 (per i bambini dalla 1^ alla 5^ primaria)

Una storia nel barattolo

Una storia può essere racchiusa come un tesoro prezioso in uno scrigno: durante questo laboratorio, ogni bambino inventerà e illustrerà una storia da lui inventata, inserendo il paesaggio e i protagonisti in un barattolo di vetro.

CASINA DI RAFFAELLO

Via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

Orario di apertura

Martedì, giovedì, sabato e domenica: dalle ore 14.00 alle 19.00

Mercoledì e venerdì: dalle ore 08.30 alle 15.00

Chiusa: lunedì

Costi: 7€ intero

La prenotazione e il pagamento online sono obbligatori chiamando il call center 060608.

www.casinadiraffaello.it

Facebook: @Casina di Raffaello-LudotecaaVillaBorghese

Instagram: @casinadiraffaello