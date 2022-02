Danza Movimento Naturale, primo diploma nazionale: iscrizioni fino al 20 febbraio

C’è tempo fino domenica 20 febbraio per iscriversi al primo corso formativo in Italia sul metodo Danza Movimento Naturale (DMN), in collaborazione con Acsi.

Dopo essere stato adottato e sperimentato nel nostro Paese, ma anche in Francia, in Polonia e in Messico, la DMN approda in Sicilia per formare nuovi danzatori.

Si tratta, in realtà di un ritorno: nato nel 2005 da Giovanni Zappulla (https://www.lespacedancecompany.com/cv-g-zappulla), coreografo, danzatore e direttore artistico del centro coreografico L’espace, in collaborazione con la danzatrice Annachiara Trigili (https://www.lespacedancecompany.com/cv-a-trigili), il metodo DMN nasce infatti proprio a Palermo, dove si sviluppa (con la compagnia Zappulla DMN) e da lì spicca il volo.

La Danza Movimento Naturale prende le mosse dall’approfondimento delle tecniche di Isadora Duncan (1877-1827) genio ribelle e danzatrice statunitense, la prima a parlare di movimento interno. Un movimento che risolve finalmente la dicotomia tra spirito e corpo, che parte dall’anima e che si irradia alle ossa e ai muscoli profondi.

Un’ottica nuova e insieme antichissima di percepire se stessi: non più oggetti da sottoporre a un’usura spesso irreversibile, in omaggio all’estetica del movimento, ma centri di forza, di crescita, di benessere attraverso la danza.

Per saperne di più: https://www.lespacedancecompany.com/danza-movimento-naturale

Al termine delle 80 ore di formazione, in accordo con le direttive europee, si conseguirà il diploma nazionale di istruttore in Danza Movimento Naturale di primo livello.

Il corso è rivolto principalmente a coreografi, danzatori, performer, attori, ma anche a chi voglia recuperare il pieno potenziale del proprio corpo.

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsR43F4mx4p-RCe-lUfPaZtmr6LZVnx-vWCi34TVe4zokhJg/viewform

Info: formazionedmn@gmail.com – 380/7362633