Francesco Tesei in “Telepathy” al Teatro Puccini

In quanto mentalista, Francesco Tesei ha sempre provato a “leggere il pensiero” delle persone, una capacità spesso descritta con la parola Telepatia.

Il periodo che stiamo vivendo, però, ha imposto il concetto di distanziamento sociale come assoluta priorità.

È quindi particolarmente importante, ed attuale, tornare al significato etimologico della parola: Tele-Pathos, che significa – dal greco – “passione condivisa a distanza”.

Con questo nuovo spettacolo, figlio del momento che stiamo vivendo, il mentalista spera di accorciare le distanze tra le persone, tornando a giocare con interazioni fondate sulle parole ma anche su gesti, azioni, respiri e sorrisi.

Per gettare la maschera, vivere emozioni reali e non virtuali, e costruire assieme alla partecipazione attiva del pubblico qualcosa che potremmo definire con un neologismo: telempatia. Nessun potere sovrannaturale o paranormale, dunque, ma solo il desiderio e il bisogno di ricominciare a condividere esperienze tipicamente umane, come la meraviglia e lo stupore, in maniera empatica.

In Telepathy, Tesei incarna la fragilità della condizione dell’uomo in relazione al contesto attuale, approcciando il tema in maniera trasversale ed allegorica attraverso continui riferimenti ad un personaggio fondamentale della drammaturgia: l’Amleto, riflesso e simbolo dell’incertezza di un’epoca altrettanto sospesa tra un “prima” e un “dopo”.

Come tutti noi, anche Amleto è smarrito e confuso. Anche impaurito, forse. Agli occhi degli altri personaggi Amleto sembra impazzito, ma solo perché l’uso sistematico e coraggioso del suo pensiero appartiene quasi completamente al domani, e per questo sembra rivolgersi a tutti noi. Soprattutto ai giovani del nostro presente, ai quali è affidato il compito di rimettere in sesto un mondo che è, come lo descriverebbe Amleto, Out of joint, cioè “fuori squadro”.

Allo stesso modo, anche il mentalista deve trovare nuove risorse per ricominciare, dopo mesi di “isolamento” che sembrano aver messo a dura prova la sua stessa mente e il suo spirito. Appare infatti a tratti quasi delirante e dissennato, eppure – come dice Polonio riferendosi ad Amleto – “Sebbene questa sia pazzia, c’è però del metodo.”

FRANCESCO TESEI: BIOGRAFIA

Musicista, artista, illusionista, regista e grafico, Francesco Tesei comincia molto presto a lavorare nel campo delle arti visive. A 21 anni viene ingaggiato da una delle compagnie di crociere leader in Europa ed è, con il suo one-man show, l’artista più giovane dell’intera compagnia. Dal 1991 lavora in tutto il mondo, visitando con il suo spettacolo oltre 30 paesi, per poi riavvicinarsi ai canali ufficiali della magia italiana aggiudicandosi premi e trofei in vari concorsi e manifestazioni nazionali con le sue performance di illusionismo. Parallelamente alle sue esibizioni teatrali, dal 2003 comincia a collaborare con altri artisti, realizzando progetti come consulente creativo e regista. A partire dal 2005 abbandona l’illusionismo di stampo classico per cominciare ad esplorare forme più “intime” di spettacolo. Approfondisce i suoi studi di “psicologia applicata all’entertainment”, intraprendendo un percorso di formazione presso il Milton Erickson Institute di Torino, collegato alla Milton Erickson Foundation.

Dopo i primi tour teatrali, nel 2013 Francesco entra a far parte del cast artistico di SKY, con un progetto interamente dedicato alla sua figura e al mentalismo contemporaneo: durante l’estate vengono trasmesse le “pillole di mentalismo” e in autunno vanno in onda in anteprima tre puntate de Il Mentalista, la cui stagione completa, 13 puntate in prima serata su SKY UNO HD, viene trasmessa tra gennaio e maggio 2014. Contemporaneamente, la casa editrice Rizzoli pubblica il suo primo libro: Il Potere è nella Mente, a metà tra autobiografia e racconto sul suo modo di interpretare l’arte del Mentalismo, attualmente alla quinta edizione.

Mind Juggler, il suo spettacolo teatrale d’esordio, è stato in scena in numerosi teatri d’Italia, tra cui il Teatro Nazionale di Milano, l’Ariston di Sanremo, il Brancaccio e il Vittoria di Roma, il Politeama di Genova, Il Gran Teatro Geox di Padova, il Creberg di Bergamo, Il Duse e il Celebrazioni di Bologna, e tanti altri, vendendo fino ad oggi oltre 120.000 biglietti.

The Game, il suo secondo show, ha debuttato il 17 luglio 2015 al Teatro Ariston di Sanremo. Human, il terzo show, ha debuttato il 2 febbraio 2019 al Teatro Galleria di Legnano. Il tour è proseguito a Napoli (Teatro Diana), Trento (Teatro Santa Chiara), Firenze (Puccini), Roma (Vittoria), Milano (Nazionale), Bologna (Il Celebrazioni), Modena (Michelangelo), Sanremo (Ariston), Padova (Geox) e altre città in Italia e in Svizzera. Il tour è stato interrotto a fine febbraio 2020 a causa delle chiusure dei teatri per l’emergenza Covid-19.

Il Mentalista è stato anche ospite di innumerevoli programmi televisivi, tra cui Il Senso della Vita con Paolo Bonolis, Il Grande Cocomero con Linus, Domenica 5 con Federica Panicucci, Volo in Diretta con Fabio Volo, Web Notte con Assante e Castaldo, Domenica In con Pippo Baudo, Le Iene con Teo Mammucari, e Big Show con Andrea Pucci. A Marzo 2019 è il primo ospite fuori gara della storia di Italia’s Got Talent, in onda su La8 e Sky. Oggi Francesco si divide tra apparizioni televisive, spettacoli a teatro e interventi sul versante della comunicazione e della formazione.

