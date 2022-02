La Compagnia Burambò con ”Esterina Centovestiti”

Il Teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini riapre finalmente le porte a tutti i suoi piccoli spettatori con la rassegna Diffusioni KIDS dedicata interamente a loro. Domenica 27 Febbraio alle ore 17:00 andrà in scena lo spettacolo “Esterina Centovestiti” della compagnia Burambò.

Esterina Centovestiti è un racconto del mondo dell’infanzia visto e raccontato dal vissuto di Lucia Ghibelli. Lucia è una giovane donna che cerca di ricomporre con precisione quei giorni della scuola quando, in quinta elementare, comparve in classe Esterina Gagliardo. L’arrivo di Esterina mette scompiglio nella vita di Lucia e non solo: indossa sempre gli stessi pantaloni, ha il colletto del grembiule stropicciato, se ne sta sempre sola e non è facile comprendere quello che dice. Eppure, come spesso accade, le cose che non si riescono a capire, nel tempo, infine trovano una definizione e finisce che si rivelano fondamentali per la crescita personale di una bambina di dieci anni. Quella di Lucia è una storia che mette in luce le gioie e i dolori, le riflessioni più intime, le domande esistenziali, i perché inspiegabili di quell’età fragile e potente al tempo stesso.

di e con Daria Paoletta

costumi Lisa Serio

sarta Lucia Caliandro

organizzazione Mary Salvatore

luci, scene, regia Enrico Messina

durata 60 min

età tout public

Prima dello spettacolo, alle ore 15:00 presso la Biblioteca Culture Condivise (Piazza Le Fornaci) la compagnia Burambò terrà anche un Laboratorio Ludico dal titolo Taraxè – il gioco da tavolo ispirato allo spettacolo Esterina.

INFO

La partecipazione al laboratorio è gratuita con prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Il costo dei biglietti dello spettacolo è di 5 euro per tutti ed è possibile acquistarli nel circuito vendita BoxOffice Toscana e Ticketone: https://www.boxofficetoscana.it/it/ – https://www.ticketone.it

Per info e prenotazioni al laboratorio sarà possibile telefonare al numero 353/4342527 oppure mandare una mail all’indirizzo kanterstrasse.info@gmail.com

L’accesso a teatro è regolato nell’osservanza delle linee guida della Normativa anti COVID19 vigente.

Per rimanere aggiornati sulla programmazione basterà visitare le pagine social (Facebook ed Instagram) dell’Auditorium Le Fornaci, della compagnia Kanterstrasse e i due siti dedicati: www.kanterstrasse.it – www.lefornaci.org