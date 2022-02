Liederabend – Anna Lucia Richter e Ammiel Bushakevitz

Consuetudine dell’epoca romantica, il Liederabend, letteralmente “serata di Lieder” (canzoni per voce e pianoforte), è certamente ancora oggi una meravigliosa medicina per l’anima.

Al Lied, essenza stessa dello spirito romantico nella compiuta fusione di musica e poesia, è dedicato il terzo concerto della Stagione Pistoiese di Musica da Camera, curata da Daniele Giorgi e promossa dall’Associazione Teatrale Pistoiese con il sostegno di Fondazione Caript e in collaborazione con Fondazione Pistoiese Promusica.

Giovedì 3 febbraio (ore 21) il Saloncino della Musica di Palazzo de’ Rossi ospiterà il mezzosoprano Anna Lucia Richter, artista che vanta collaborazioni con le più prestigiose orchestre e produzioni operistiche della scena internazionale (tra cui Teodor Currentzis e MusicAeterna, la London Symphony Orchestra e Bernard Haitink), oltre che numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso Borletti-Buitoni Trust Award.

Ad accompagnarla sarà il pianista Ammiel Bushakevitz, riconosciuto a livello internazionale come uno dei principali pianisti specialisti di questo repertorio della sua generazione, già collaboratore di importanti cantati (Fischer-Dieskau, Elly Ameling, Matthias Goerne, Thomas Quasthoff, Dame Felicity Lott, Teresa Berganza).

Una serata che ci condurrà nelle atmosfere intime e appassionate del romanticismo tedesco attraverso le infinite sfumature del più affascinante degli strumenti musicali: la voce umana.

In programma un’ampia selezione di ispiratissimi Lieder di Johannes Brahms, di Felix Mendelssohn – Bartholdy e della sorella Fanny, sicuramente tra le compositrici più sensibili dell’Ottocento, anche se riuscì a pubblicare solo una piccolissima parte delle sue cinquecento composizioni e talvolta sotto il nome del più celebre fratello.

BIO ||

Anna Lucia Richter mezzosoprano | Proviene da una grande famiglia di musicisti. Formatasi con Kurt Widmer a Basilea, ha completato i suoi studi vocali con Klesie Kelly-Moog presso l’Accademia di Musica di Colonia. Ha ricevuto ulteriore ispirazione da Christoph Prégardien, Edith Wiens e Margreet Honig. Nella primavera del 2020, l’artista ha avviato un cambio di repertorio, da soprano a mezzosoprano, in stretta consultazione con l’esperta vocale Tamar Rachum, che continua a seguirla. Solista pluripremiata (tra i riconoscimenti ricevuti, il prestigioso Borletti-Buitoni Trust Award), Anna Lucia Richter vanta frequenti collaborazioni con Teodor Currentzis e MusicAeterna (anche nell’estate del 2021 al Festival di Salisburgo in Don Giovanni), con la London Symphony Orchestra e Bernard Haitink, il Giardino Armonico e Giovanni Antonini, l’Orchestre de Paris diretta da Thomas Hengelbrock e la Budapest Festival Orchestra diretta da Iván Fischer. È stata ospite in importanti festival come il Lucerne Festival, i BBC Proms di Londra, lo Schleswig-Holstein Music Festival o, come “Artist in Residence”, al Rheingau Music Festival 2018.

Ammiel Bushakevitz pianoforte | Nato a Gerusalemme, ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di quattro anni. È cresciuto in Sud Africa e ha studiato a Berlino, Lipsia e Parigi con insegnanti quali Pierre-Laurent Aimard, Helmut Deutsch e Alfred Brendel. Si esibisce regolarmente in prestigiose sale da concerto in Europa, Nord America, Africa, Asia e Australia. È apparso ai festival di Salisburgo, Bayreuth e Lucerna, al Festival Pontino di Latina di Roma, al Pablo Casals Festival di Barcellona, alla Jerusalem Schubertiade, al Festival di Heidelberg in Germania, al Festival Musica Classica de Montréal in Canada, al Festival Pitic in Messico e al Festival d’Aix-en-Provence, in Francia. Da sempre innamorato della canzone d’arte, è riconosciuto a livello internazionale come uno dei principali pianisti specialisti di questo repertorio della sua generazione. È stato uno degli ultimi studenti privati del compianto Dietrich Fischer-Dieskau, invitato nel 2011 dal suo Maestro ad accompagnare le sue masterclass all’Universität der Künste di Berlino e alla Schwarzenberg Schubertiade in Austria. Ha lavorato anche con altri importanti cantanti tra cui Elly Ameling, Matthias Goerne, Thomas Quasthoff, Barbara Bonney, Julia Varady, Dame Felicity Lott, Brigitte Fassbaender e Teresa Berganza, e collabora regolarmente con la Heidelberg Lied Academy di Thomas Hampson, in Germania.

“Le STAGIONI / Musica”, a cura dell’Associazione Teatrale Pistoiese, sono realizzate e rese possibili grazie al fondamentale sostegno dei due principali soci ATP, Comune di Pistoia e Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, in collaborazione con Fondazione Pistoiese Promusica, con il prezioso contributo di Far.com, Unicoop Firenze, Toscana Energia e Publiacqua, partner istituzionali di tutta l’attività.

Biglietti: posto unico 18,00 intero – 15,00 ridotto* – 10,00 under30 – 5,00 under14

*Riduzioni: Over65, Under30, possessori della Carta Fedeltà Far.com, soci Unicoop Firenze, abbonati delle stagioni ATP 2019/2020 (prosa Manzoni, sinfonica e cameristica), iscritti Scuola di Musica e Danza “Mabellini”, tesserati il Funaro, iscritti FAI, CRAL, Associazione culturali convenzionate con l’Associazione Teatrale Pistoiese.

I possessori della Carta “Studente della Toscana” avranno diritto all’ingresso ridotto a euro 8,00.

Il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta. Non cumulabile con altre riduzioni.

Prevendita: Biglietteria Teatro Manzoni 0573991609-27112; la sera del concerto direttamente dalle ore 20 presso la sede dell’evento; online su www.bigliettoveloce.it – www.teatridipistoia.it

L’accesso del pubblico ai concerti è condizionato all’esibizione del Green Pass rafforzato, in corso di validità (ad esclusione dei minori di 12 anni e dei soggetti esenti per patologie pregresse) e all’utilizzo della mascherina FFP2 per l’intera durata del concerto.