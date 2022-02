”Naso d’argento” al Cristallo

“Naso d’argento” della compagnia g.g. in scena sabato pomeriggio al Cristallo

TeatroBlu propone uno spettacolo che riprende “Fiabe Italiane” di Italo Calvino

Una bugia, un cattivo che si nasconde sotto mentite spoglie, come riconoscere la verità: una ricerca con i bambini di 3 anni dopo la quale è nato lo spettacolo “Naso d’argento” della compagnia g.g., una ripresa teatrale delle “Fiabe Italiane” di Italo Calvino. Lo spettacolo, che indaga il fascino ed il rischio del “segreto” e l’importanza di dire la verità, è stato scelto dalla compagnia teatroBlu per essere parte della rassegna “Il teatro è dei bambini” ed andrà in scena sabato prossimo, 19 febbraio alle ore 16.30 al Teatro Cristallo di Bolzano. “Naso d’argento” è uno spettacolo adatto ad un pubblico di famiglie e bambini dai 4 anni in su.

Verità e finzione, gioco e illusione, paura e meraviglia. Parte da questi concetti la costruzione dello spettacolo “Naso d’argento”, in scena sabato prossimo, 19 febbraio alle 16.30 al Teatro Cristallo di Bolzano. La storia, che si rifà alle “Fiabe italiane” di Italo Calvino, prende corpo attraverso gli occhi di Lucia, eroina della fiaba di Calvino, che come le sorelle, cade nell’inganno del cattivo, ma che, a differenza delle sorelle, riesce a svelarlo nelle sue bugie, a scoprirlo nelle sue verità, a mettersi nei suoi panni, raccontandogli ciò che lui vorrebbe credere. Lucia gioca con la sua bugia, per lasciare che il cattivo resti solo con il suo inganno, e per potersi salvare. Lucia da sola “impara e capisce” e mette ciò che pratica nel “suo posto sicuro”. Un posto dove vanno messe le cose importanti, quelle che servono per diventare grandi. Una storia, “Naso d’argento”, una fiaba che portando in sé codici e temi che i bambini conoscono bene, permette loro di fare un’esperienza, immaginare, completare e costruire conoscenza.

I biglietti sono disponibili sul sito del teatro Cristallo www.teatrocristallo.it o presso il botteghino.

Il costo per assistere a questo spettacolo è di 8 euro per gli adulti, ridotto a 6 euro per chi è in possesso della Cristallo Card mentre il biglietto per bambini costa 5 euro e dal 2° figlio la riduzione è ulteriore ed il biglietto costa solo 3 euro.

E’ possibile acquistare i biglietti per questo e gli altri spettacoli dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30/ il giovedì e il sabato anche dalle 10 alle 12 ed un’ora prima di ogni spettacolo. E’ poi sempre possibile acquistare e scegliere il proprio posto in sala anche online, con carta di credito, sul sito del Cristallo www.teatrocristallo.it