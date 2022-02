“Peter Pan” al Teatro La Fenice

Prosegue la 38esima Stagione di Teatro Ragazzi dell ‘ATGTP. Domenica 20 febbraio ore 17 al Teatro La Fenice di Senigallia va in scena “Peter Pan” della compagnia Factory Transadriatica, uno spettacolo di teatro danza e video per una nuova lettura della storia dell’eterno bambino.

Nuovi appuntamenti per la 38esima Stagione di Teatro Ragazzi curata dall’ATGTP in otto comuni della Provincia di Ancona. Domenica 20 febbraio, alle ore 17, al Teatro La Fenice di Senigallia, va in scena un grande classico, la storia di “Peter Pan”, nella rivisitazione della compagnia Factory Transadriatica. Ne cura la regia Tonio De Nitto che ne cura anche la drammaturgia insieme a Riccardo Spagnulo, in scena Ilaria Carlucci, Francesca De Pasquale, Luca Pastore, Fabio Tinella.

Lo spettacolo di teatro danza e video attraversa temi fondamentali per la crescita dei piccoli, dove sogno, vita e morte corrono sullo stesso filo e possono essere entrambe una grande avventura, a dirla come Peter. “Peter Pan” è la storia di un’ assenza, di un vuoto che spesso rimane incolmabile, quello di un bambino che non c ‘è più. È l’inseguimento di un tempo che sfugge al nostro richiamo e che a volte si ferma, la ricerca delle esperienze che ci fanno diventare grandi senza volerlo e troppo presto. L’ispirazione viene dalle avventure di Peter e Wendy e dall’atmosfera un po’ misteriosa del primo romanzo di James Matthew Barrie, Peter Pan nei Giardini di Kensington dove il sentimento autobiografico di una mancanza incolmabile spinge l ‘autore a creare un mondo parallelo, un giardino prima, un’ isola poi, dove i bambini caduti dalle carrozzine e dimenticati dai propri genitori si ritrovano in uno spazio senza confini fisici e temporali.

E l’isola del mai più, Neverland, è forse dentro la testa di ogni bambino, un posto dove vanno a finire le cose dimenticate dai grandi, per cui non c ‘è spazio nella vita reale. È qui che Wendy riesce a trovare la giusta distanza con il suo essere bambina, qui che sente il desiderio di crescere, di abbandonare l ‘isola senza recidere quel legame con la propria infanzia che fatica a rimanere con noi tutta la vita: una finestra che chiudiamo diventando grandi e che, invece, dovremmo tenere aperta, in contatto con la nostra realtà e il nostro essere adulti.

Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti in termini di distanziamento e misure di sicurezza. Posto unico con servizio di prenotazione € 8.00 – ragazzi € 6.00, bambini sotto i 3 anni € 0.50

La 38esima Stagione di Teatro Ragazzi, è promossa e curata dall’Atgtp Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata ad Arcevia, Chiaravalle, Corinaldo, Jesi, Montemarciano, Santa Maria Nuova, Sassoferrato e Senigallia. La rassegna si avvale del sostegno delle locali amministrazioni, Ministero della Cultura, Regione Marche servizio beni e attività culturali, e in collaborazione con Amat, CMS Consorzio Marche Spettacolo, ASSITEJ Associazione italiana di teatro per l ‘infanzia e la gioventù, UNIMA, Coop Alleanza 3.0, Alte Marche Creative, Fondazione Pergolesi Spontini, Teatro La Fenice, Teatro alla Panna.

BIGLIETTI:

Prevendita online: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/peter-pan/174593

Prenotazioni: 334.1684688 – 073156590 – biglietteria@atgtp.it (lun/ven 09.00-13.00)

Biglietteria c/o il Teatro La Fenice di Senigallia: ven/sab 17.00 – 20.00 e un ‘ora prima dello spettacolo. 071.7930842 – info@fenicesenigallia.it

INFO:

Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata www.atgtp.it