Tra bellezza e abisso – Yoel Gamzou dirige ‘Il Titano’ di Mahler e il Concerto per violino di Korngold, insieme a Veronika Eberle

Giovedì 17 febbraio 2022 ore 20.30

Venerdì 18 febbraio 2022 ore 20.00

Domenica 20 febbraio 2022 ore 16.00

Auditorium di Milano, Largo Mahler

Erich Wolfgang Korngold Concerto per violino e orchestra in Re maggiore op.35

Gustav Mahler Sinfonia n.1 in Re maggiore Il Titano

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi

Veronika Eberle Violino

Yoel Gamzou Direttore

Un atteso debutto con l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, quello di giovedì 17 (ore 20.30), venerdì 18 (ore 20.00) e domenica 20 febbraio (ore 16.00): Yoel Gamzou, direttore nato nel 1987, attualmente Direttore Musicale del Theater Bremen, guida l’orchestra di Largo Mahler in un appuntamento intitolato emblematicamente “Tra bellezza e abisso”.

Protagoniste le pagine di Gustav Mahler, di cui sarà proposta la Sinfonia n.1 in Re maggiore Il Titano, e il Concerto per violino e orchestra in Re maggiore op. 35 di Erich Korngold. Solista, per l’occasione, sarà Veronika Eberle, violinista tedesca classe 1988, che, a dispetto della giovane età, vanta un’esecuzione del Concerto per violino di Beethoven coi Berliner Philharmoniker insieme a Simon Rattle.

La vocazione mahleriana dell’Orchestra di Largo Mahler (appunto) è ulteriormente confermata anche in questa seconda parte di stagione, con l’esecuzione di due sinfonie dell’autore boemo in meno di un mese (risale al 21 gennaio l’esecuzione della Tragica, la Sinfonia n.6). I primi abbozzi della Prima Sinfonia risalgono al 1885, un lavoro che (come spesso accade col repertorio di Mahler) sarà oggetto di numerose revisioni e vari ripensamenti. Anzitutto, la struttura: la versione che fu eseguita per la prima volta (30 novembre 1889) era divisa in una prima sezione (Introduzione e allegro comodo, Andante e Scherzo) e una seconda (A la pompes funebres, Molto appassionato).

Dopo la prima revisione del 1893, Mahler divise la sinfonia in 5 parti organizzate in due macrosezioni: la prima composta da Fruhling und kein Ende, Blumine, Mit vollen Segeln e una seconda, composta da Todtenmarsch in Callots Manier e Dall’Inferno al Paradiso. Il titolo, “Titano”, compare proprio nella seconda versione, e trae ispirazione dall’omonimo romanzo di Jean Paul, l’affascinante storia del giovane Albano, figlio di un principe tedesco che, dopo avventurose peripezie all’estero, torna nel suo principato. Col nome “Titano”, nel romanzo, ci si riferisce a Roquairol, il fratello di Liana, la donna di cui Albano è innamorato, l’alter ego demoniaco di Albano, suo amico-nemico critico e cinico.

Il quarto movimento di questo lavoro sinfonico mahleriano ci ricorda quanto la vita sia fragile e il destino umano possa esporsi alla vox terribilis dell’abisso, nonostante la bellezza del mondo. Con questo lavoro, Mahler inizia a dominare la scena musicale viennese, rappresentando anche un punto di riferimento per le future generazioni, come Erich Korngold, che dedicherà ad Alma Mahler il Concerto per violino op.35.Korngold fu compositore austriaco noto per molte delle sue colonne sonore di film di Hollywood. Tuttavia, dopo la Seconda guerra mondiale, Korngold tornò alle sue opere orchestrali incompiute. Uno di questi era il suo Concerto per violino, dedicato alla moglie del suo maestro d’infanzia Gustav Mahler. Il concerto, originariamente destinato al violinista Bronisław Huberman, fu eseguito in anteprima da Jascha Heifetz dopo che Huberman si ammalò. L’esecuzione di Heifetz ricevette grandi elogi fece sì che la composizone si inserisse stabilmente nel repertorio. Molti dei temi del Concerto sono basati sulle colonne sonore dei film di Korngold, il che aumenta la gioia del pubblico nell’ascoltare la brillantezza e la grandezza che questa pagina ha da offrire.

Conferenza

Il concerto di giovedì 17 febbraio sarà preceduto alle ore 18.30 da una conferenza introduttiva nel foyer della balconata dell’Auditorium. L’Ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Biografie

Veronika Eberle, violino

L’eccezionale talento di Veronika Eberle, l’equilibrio e la maturità della sua musicalità sono stati riconosciuti da molte delle migliori orchestre, luoghi e festival del mondo, così come da alcuni dei più eminenti direttori. L’introduzione di Veronika a soli 16 anni da parte di Sir Simon Rattle in un gremito Festpielhaus di Salisburgo al Festival di Pasqua di Salisburgo del 2006 in una performance del concerto di Beethoven con i Berliner Philharmoniker, l’ha portata all’attenzione internazionale. Le principali collaborazioni orchestrali da allora includono la London Symphony (Rattle, Haitink), Concertgebouw (Holliger), New York Philharmonic (Gilbert), Montreal Symphony (Nagano), Munich Philharmonic e Gewandhaus Orchestras (Langree), Rundfunk Sinfonieorchester Berlin (Janowski), Hessischer Rundfunk Sinfonieorchester (P. Järvi), Bamberger Symphoniker (Ticciati, Nott), Tonhalle Orchester Zurich (M.Sanderling), NHK Symphony (Kout, Stenz, Norrington), Bayerischer Rundfunk Munich (Nézet-Séguin) e Rotterdam Philharmonic (Rattle, Gaffigan, Nézet-Seguin). Recenti concerti hanno incluso debutti con le orchestre Philadelphia, San Francisco Symphony e Philharmonia, così come con la Chamber Orchestra of Europe (Yannick Nézet-Séguin), Swedish Radio Symphony Orchestra (Harding), Luxembourg Philharmonic (Manze) e Orchestre National de Lille.

Veronika ha anche girato l’Australia debuttando con la Auckland Philharmonia, la Tasmani Symphony e la West Australian Symphony Orchestre così come con la Seoul Philharmonic Orchestra. La stagione 2020/21 ha visto le prime esecuzioni al mondo di un nuovo Concerto per violino di Toshio Hosokawa che Veronika ha presentato con gli Hamburg Philharmoniker (Nagano), la Prague Radio Symphony Orchestra (Liebrich) e la Tonkunstler Orchestra al Grafenegg Festival (Hosokawa). Nel 21/22 altre esibizioni avranno luogo con le orchestre sinfoniche NHK e Hiroshima in Giappone e la Hong Kong Sinfonietta.

I concerti europei più importanti di questa stagione includono la Filarmonica di Bruxelles (Kazushi Ono), la Swedish Chamber Orchestra (Fischer), la Kammerorchester Basel (Bard), la NDR Elbphilharmonie Orchestra Hamburg (Stutzmann) così come la Oslo Philharmonic (Manze), l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Viotti), l’Orchestra Verdi Milano (Gamzou) e l’Orchestra Sinfonica della RAI (Chauhan). Negli Stati Uniti si è esibito con le orchestre sinfoniche di San Diego (Payare) e dello Utah (Fischer). I progetti di musica da camera includono esibizioni alla Elbphilharmonie (Amburgo) con Alban Gerhardt e Markus Becker e al Gewandhaus di Lipsia con Anna Prohaska, Alisa Welerstein e Iddo Bar-Shai tra gli altri.

Yoel Gamzou, direttore

Yoel Gamzou è attualmente Generalmusikdirektor del Theater Bremen, una posizione che ha iniziato all’inizio della stagione 2017/18 con una nuova produzione acclamata dalla critica di Lady MacBeth del distretto di Mtsensk di Shostakovich, seguita da una nuova produzione di Fledermaus, Die tote Stadt, L’Etoile e Der Rosenkavalier, nonché un revival di Carmen. Durante la sua ultima stagione a Brema nel 2021/22 guiderà la nuova produzione di Jenufa e la prima mondiale di Die Wellen di Lampson / von Keyserling. Dopo il successo della prima anche di Le sette morti di Maria Callas messa in scena da Marina Abramovic alla Bavarian State Opera, Gamzou dirigerà anche le coproduzioni alla Deutsche Oper berlinese, all’Opéra National de Paris, all’Opera Nazionale Greca e al Teatro San Carlo di Napoli.

Dirigerà Die Fledermaus all’Opéra de Toulon e Der Freischütz al Theater Essen. I concerti lo porteranno al Teatro di San Gallo e all’Orchestra Sinfonica di Giuseppe Verdi Milano. La scorsa stagione ha debuttato alla Deutsche Oper di Berlino con Tosca e, dopo il suo debutto di successo alla Bavarian State Opera è tornato nel 2021 con Il Segreto di Susanna di Wolf-Ferrari e Schön ist die Welt di Lehár. Ha diretto concerti all’Opera di Göteborg e tornerà nell’estate 2022. Gamzou è anche direttore artistico e direttore principale dell’International Mahler Orchestra (IMO), un ensemble da lui fondato nel 2006. Prima della sua nomina a GMD a Brema, Gamzou è intervenuto con breve preavviso per dirigere la Staatsorchester Kassel nella 9a Sinfonia di Mahler ed è stato immediatamente invitato a diventare direttore ospite principale dell’orchestra, e in seguito primo kapellmeister e vice-GMD dello Staatstheater Kassel, una posizione che ha mantenuto fino all’estate 2015. Durante la sua permanenza a Kassel, ha diretto una varietà di acclamati concerti e produzioni liriche tra cui Fidelio, Tosca, Rigoletto e Il Barbiere di Siviglia.

Come direttore ospite, Gamzou ha lavorato con orchestre sinfoniche come la Vienna Symphony Orchestra, la Norwegian Radio Orchestra, la Bamberger Symphoniker, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Belgrade Philharmonic Orchestra, Frankfurter Museumsorchester, Deutsches Radio-Sinfonieorchester, Hamburger Symphoniker, Stuttgarter Philharmoniker, Mozarteum Orchester Salzburg, Sinfonieorchester St. Gallen, Sinfonieorchester Aachen, Jena Philharmonie, Junge Philharmonie Brandenburg, Belgrado Philharmonic, Malaysian Philharmonic e Israel Philharmonic tra gli altri. Gamzou ha avuto un rapporto speciale con la musica di Gustav Mahler fin da quando era un ragazzino. Inizialmente ha attirato l’attenzione internazionale al Concorso Internazionale di Direzione Gustav Mahler quando, a 19 anni, gli è stato assegnato il “Premio Speciale” del concorso. Nel 2010, Gamzou ha ottenuto ulteriori riconoscimenti internazionali quando il suo completamento della 10a Sinfonia incompiuta di Mahler è stato presentato in anteprima e pubblicato da Schott Music. Sia la prima a Berlino che il tour di concerti che è seguito nel 2011 – con Gamzou che dirigeva il suo IMO – sono stati molto acclamati dagli esperti di Mahler, dalla stampa e dal pubblico. Una registrazione dal vivo del concerto finale del tour alla Philharmonie di Berlino è stata pubblicata dall’etichetta WERGO in Germania. La realizzazione da parte di Gamzou della 10a Sinfonia di Mahler continua ad essere eseguita in tutto il mondo, spesso con la direzione dello stesso Gamzou.

Ha ricevuto vari premi e riconoscimenti, tra cui: l’ECHO Klassik Award nella categoria artista emergente dell’anno “direttore” nel novembre 2017; il prestigioso “Princess Margriet Award” della European Cultural Foundation nel marzo 2013; e il Premio Berenberg per la Cultura (Amburgo) nel febbraio 2012. La stampa lo ha definito una “sensazione mozzafiato” (Hamburger Abendblatt), un “genio incrollabile, radicale, intransigente, posseduto” (Frankfurter Allgemeine Zeitung) e “scandalosamente talentuoso” (Opernwelt).

Gamzou è nato in una famiglia di artisti ed è cresciuto a New York, Londra e Tel Aviv. Ebbe l’onore di essere l’allievo finale di Carlo Maria Giulini.