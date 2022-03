Accademia di Santa Cecilia, Janine Jansen e Denis Kozhukhin, concerto annullato

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

CONCERTO ANNULLATO

Mercoledì 23 marzo 2022 ore 20.30

JANINE JANSEN e DENIS KOZHUKHIN

Con grande rammarico la violinista Janine Jansen ha annunciato che, per motivi di salute, non potrà esibirsi al fianco del pianista Denis Kozhukhin nel concerto da camera in programma mercoledì 23 marzo nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, e pertanto il suddetto concerto è stato annullato.

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia augura alla musicista olandese una pronta guarigione.

Per la stessa ragione l’artista non potrà partecipare ai concerti sinfonici previsti il 24, 25 e 26 marzo nella sala Santa Cecilia con Antonio Pappano sul podio e verrà sostituita dalla violinista Simone Lamsma, già ospite dell’Accademia per i “Concerti d’estate 2021”. Il programma rimane invariato.

RIMBORSI

Coloro che hanno acquistato i biglietti direttamente al botteghino potranno chiedere il rimborso da lunedì 7 marzo a mercoledì 13 aprile recandosi al botteghino centrale dell’Auditorium Parco della Musica, aperto tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 20.

Coloro che, invece, hanno acquistato sul sito di TicketOne verranno rimborsati direttamente da TicketOne. Agli abbonati alla Stagione da Camera verrà inviata successiva comunicazione con le modalità di recupero o rimborso.