”All You Need Is Love – L’economia ai tempi di Draghi spiegata con i Beatles” alla Nuvola

Federico Rampini

Valentino Corvino direttore

Roberta Giallo voce cantante

Per la prima volta alla Nuvola, domenica 20 marzo alle ore 18.00, l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese in co-produzione con EUR Culture Per Roma, stagione di eventi artistico-culturali realizzata da EUR Spa, presenta “All You Need Is Love – L’economia ai tempi di Draghi spiegata con i Beatles”. Alle ore 18.00 Federico Rampini, giornalista e saggista, e Roberta Giallo voce cantante saliranno sul palco dell’Auditorium della Nuvola con l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, diretta da Valentino Corvino, per il primo dei due concerti romani che la celebre orchestra fondata nel 1970, una delle tredici Istituzioni Concertistico-Orchestrali Italiane riconosciute dallo Stato, terrà per la prima stagione “Riemergere” di EUR Culture per Roma.

Ettore Pellegrino, Direttore Artistico Istituzione Sinfonica Abruzzese: “Siamo molto felici di poterci esibire in questa splendida location con un progetto accattivante come quello che nasce dal libro “All You Need Is Love”. L’economia spiegata con i Beatles di Federico Rampini voce autorevole del giornalismo italiano che tutti apprezziamo per le sue analisi sempre brillanti e assolutamente accessibili. Sarà lui a guidarci in un sorprendente viaggio nell’economia scandito dalla musica dei Beatles che con la loro pulsione verso la felicità dialogheranno con i grandi pensatori del nostro tempo. Sul podio Valentino Corvino che firma anche gli arrangiamenti originali. Con loro la voce di Roberta Giallo cantautrice scrittrice e performer teatrale”.

Oscar Pizzo, Direttore Artistico EUR Culture per Roma: “Il mio modello di business? I Beatles. Così parlò Steve Jobs, il fondatore di Apple, uno che di business sapeva qualcosa. Grazie a Federico Rampini, editorialista, inviato e corrispondente de «la Repubblica» a Parigi, Bruxelles, Pechino e Stati Uniti dove ha insegnato all’università di Berkeley, editorialista del «Corriere della Sera», ex vicedirettore del «Sole 24 Ore», i “Fab 4″ e la loro musica, interpretata dalla Sinfonica Abruzzese diventano una guida preziosa per raccontare l’economia dal passato prossimo al futuro remoto”.

Biglietti su Ticketone: https://www.ticketone.it/event/orchestra-sinfonica-abruzzese-la-nuvola-14555681/