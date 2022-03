La violinista Carolin Widmann con OPV per la Giornata Internazionale della Donna

By

Lunedì 7 marzo alle ore 20.45 al Teatro Verdi Padova, l’Orchestra di Padova e del Veneto celebrerà la Giornata Internazionale della Donna con un’artista internazionale, la violinista tedesca Carolin Widmann. Il quarto appuntamento della 56a Stagione concertistica OPV, intitolata Natura Sonorum, accoglierà così il gradito ritorno di una delle musiciste più in vista sul panorama internazionale che tornerà a esibirsi con OPV dopo il debutto con l’Orchestra veneta nel 2019.

Per l’occasione Carolin Widmann interpreterà il Concerto per violino e orchestra di Robert Schumann per la direzione di Jacek Kaspszyk, tra i più importanti direttori d’orchestra polacchi, che completerà il programma con la Sinfonia n. 3 op. 90 di Johannes Brahms.

Musicista dall’incredibile versatilità, Carolin Widmann passa con disinvoltura dai grandi classici alle nuove commissioni, il più delle volte dedicate proprio a lei, dai recital solistici alla musica da camera. Insignita del Bayerischer Staatspreis nel 2017 per le eccezionali doti musicali, Widmann ha ricevuto un International Classical Music Award nella categoria Concerto per la registrazione di opere di Mendelssohn e Schumann edita dall’etichetta ECM. Come segno di una luminosa carriera, Carolin Widmann ha collaborato con le principali orchestre internazionali, dai Berliner Philharmoniker alla BBC Symphony Orchestra, insieme ai direttori più autorevoli. Solo nel 2021 si è esibita con la Munich Philharmonic, Dresden Philharmonic e Deutsches Symphonie-Orchester.

Con la vittoria del Karajan Conducting Competition, spartita insieme a Valery Gergiev, Jacek Kaspszyk è stato catapultato alla guida delle orchestre più prestigiose, soprattutto polacche. Dalla Filarmonica di Breslavia all’Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale Polacca e Opera Nazionale Polacca, completando nel 2019 un incarico come Direttore Artistico dell’Orchestra Filarmonica di Varsavia.

Conosciuto in tutto il mondo per le sue magistrali interpretazioni, il suo repertorio spazia dalle musiche dei compositori romantici al contemporaneo. Sul versante del teatro musicale ha invece diretto opere di Mozart, Rossini, Puccini, Verdi, Strauss e Wagner con grande successo di critica.

Kaspszyk vanta una vasta discografia grazie alla quale ha collezionato i premi più ambiti e i più alti elogi dalla critica sulle riviste più autorevoli, dal Gramophone al BBC Music Magazine. Dopo il debutto con l’Orchestra di Padova e del Veneto, i suoi impegni musicali lo porteranno a dirigere l’Orchestra Sinfonica di Amburgo, l’Orchestra Sinfonica di Berna, la Filarmonica Slovena e la Filarmonica Slovacca.

BIGLIETTI

Abbonamenti ciclo completo e ciclo parziale blu.

Biglietti a partire da 10€

Acquistabili online su www.teatrostabileveneto.it o direttamente alla biglietteria del Teatro Verdi (Via dei Livello, 32).