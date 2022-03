Terzo appuntamento con il Match di improvvisazione teatrale al Teatro Le Serre di Grugliasco

La sfida della risata ritorna sul palcoscenico del Teatro Le Serre di Grugliasco con la compagnia Teatrosequenza per il terzo appuntamento del Match d’Improvvisazione Teatrale nell’ambito della Stagione Teatrale della Città di Grugliasco (TO). I giocattori protagonisti di uno degli spettacoli più rappresentati al mondo si sfideranno ancora in due appuntamenti, dando vita a un vero e proprio campionato: il prossimo Match si terrà sabato 26 marzo alle ore 21:00. I biglietti sono acquistabili online su Vivaticket al link https://www.vivaticket.com/it/biglietto/match-di-improvvisazione-teatrale/173982 oppure di persona presso la biglietteria di Fondazione Cirko Vertigo all’interno del Parco Culturale Le Serre (biglietto intero 15 euro, ridotto 12 euro).

Il Match d’Improvvisazione Teatrale è un format che viene presentato in tutto il mondo, nato il 21 ottobre del 1977 a Montreal, sbarcato in Europa ad Avignone nel 1982 e infine giunto in Italia, a Firenze, nel 1989. Sulla scena si tiene una gara fra due squadre composte da tre o cinque giocatori, chiamati giocAttori. La cornice richiama quello dell’hockey sul ghiaccio, con tanto di casacche colorate, patinoire come campo da gioco e arbitro con la tipica casacca a strisce. Quest’ultimo, coadiuvato da due assistenti, è un elemento fondamentale dello spettacolo e ha il duplice compito di proporre i temi sui quali improvvisare e assicurarsi che vengano sempre rispettate le regole del gioco. Ad ogni improvvisazione viene indicato titolo, numero dei giocatori, categoria e durata: pochi secondi per concertare una strategia e subito dopo le squadre scendono in campo sfidandosi a suon d’improvvisazione. A dirigere le gare un severissimo arbitro che, di tanto in tanto, potrà essere preso “a ciabattate” direttamente dalla platea.

Il compito di decidere il vincitore spetta al pubblico. Partecipe attivo e rumoroso di ogni evento, fornisce i temi, fa il tifo e, all’occorrenza munito di ciabatta, si ribella alle decisioni arbitrali. Le regole del match sono uguali in tutto il mondo, ma la bellezza di questo spettacolo sta nell’essere diverso ogni sera, in ogni luogo. Gli improvvisatori danno vita, ogni volta, a storie diverse, in grado di stupire sia gli spettatori nuovi sia quelli che tornano per l’ennesima volta.

Teatrosequenza fa parte della rete nazionale Match di Improvvisazione Teatrale, una rete di associazioni culturali che in Italia curano e sviluppano l’improvvisazione teatrale con particolare riferimento al Match. L’Associazione Teatrosequenza è nata a Torino da un gruppo di professionisti con lunga esperienza in differenti settori dello spettacolo (prosa, cabaret, improvvisazione teatrale, musica classica, animazione). Ma è l’improvvisazione il cuore dell’attività, con una parte dedicata alle esibizioni (match, long form, spettacoli per il sociale) e una dedicata alla didattica con il “corso di avviamento al Match di Improvvisazione Teatrale”.

