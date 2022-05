Teatro Cometa Off, DiariLAB – Memorie, testimonianze, letture sulla guerra

Valeria Freiberg propone al Teatro Cometa Off il nuovo spettacolo della Compagnia Teatro A, “DiariLAB – Memorie, testimonianze, letture sulla guerra”, portando il difficile e quanto mai attuale tema della guerra.

Quella proposta è una pièce realizzata con i diari personali dei nonni e bisnonni degli attori coinvolti. Ricomprende testimonianze pervenute attraverso testi scritti, ma anche registrazioni audio e video che gli anziani hanno lasciato perché i loro nipoti e pronipoti conoscessero il dramma della guerra che hanno vissuto.

Gli attori sul palco non raccontano storie astratte, ma reali, dei propri familiari. Sono portatori di memoria, sono pienamente coinvolti.

In scena gli attori Cristina Colonnetti Thomas Acosta e Andrea Stefani. Il tessuto narrativo è formato: dal diario di Alessandro Pardi (‘I Monti della Romagna Primavera 1943 – settembre 1944’); dalle lettere da Roma di Laura Baldini Confalonieri (Colonnetti) – 1944/1945; dalle registrazioni audio della famiglia Stefani. A questi documenti personali si uniscono quelle di importanti opere letterarie come ‘Il sergente nella neve’ di Mario Rigoni Stern.

“È sorprendente vedere – spiega Freiberg – come i giovani attori in palcoscenico, immedesimandosi nei propri nonni, facendosi portatori di memoria, scoprano e esprimano il loro legame con le loro famiglie, con la collettività, in senso più largo e universale del termine; il sentimento “scenico” si trasforma in un sentimento vero e personale di giovani attori che parlano invitando alla riflessione anche il pubblico”.

“Il nostro lavoro non parla di guerra in termini politici o documentaristici, ma cerca di scoprire la profondità e la bellezza degli esseri umani capaci di restare tali anche nonostante la follia e la disperazione che la guerra porta”

DiariLab – Teatro Cometa Off 31 maggio – 1 giugno ore 21

Regia di Valeria Freiberg

con Cristina Colonnetti, Thomas Acosta, Andrea Stefani,

biglietti: 12€ più 2€ tessera associativa del teatro

ateatro.assariadne@gmail.com

WhatsApp: +39-3714125639

Informazioni su www.compagniateatroa.it