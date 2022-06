Alexanderplatz, Fabrizio D’Alisera Trisonic in concerto

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, giovedì 2 giugno, Fabrizio D’Alisera Trisonic. Trisonic, Un flusso che sgorga direttamente dalla tradizione del pianoless jazz trio.Il nuovo progetto musicale composto ed arrangiato da Fabrizio D’Alisera è un equilibrio tra complessità armonica e pulsione ritmica primitiva.Essenzialità, percussività e dialogo sono sono le tre componenti del suono di questo album.Greg Osby, musicista con collaborazioni illustri tra cui Dizzy Gillespie, Jack De Johnette ed Herbie Hancock scrive nelle note di copertina: “…Fabrizio ha una notevole voce strumentale sul sax baritono, le sue eccellenti composizioni sono una piattaforma perfetta per il suo approccio musicale…”Fabrizio D’Alisera ha inciso 3 album da band leader e compositore: “Mr.Jobhopper” (2012 Alfa music), “Crossthing” (2013 Alfamusic) insieme al famoso tenorista Max Ionata e “Trisonic” (2019 Filibusta Records). Si è diplomato al Conservatorio di Benevento e successivamente al biennio specialistico in “Jazz” con 110 e lode. Ha vinto nel 2004 una borsa di studio per il prestigioso Berklee College of music di Boston e si è esibito al festival Umbria Jazz Winter come “Italian award group” in apertura per Cedar Walton. Ha suonato all’Eddie Lang Jazz festival con una big band con ospiti leggendari: Buster Williams, George Cables e Jerry Weldon. Andrea Nunzi e Pietro Ciancaglini hanno collaborato con i maggiori musicisti di jazz in ambito nazionale ed internazionale, tra cui Joe Lovano, Dave Kikoski, Vincent Herring, Walter Blanding, Vince Benedetti, Maurizio Giammarco, Daniele Tittarelli ed altri.

GIOVEDI 2 GIUGNO ORE 21,00

Fabrizio D’Alisera Trisonic

Fabrizio D’Alisera,sax baritono

Pietro Ciancaglini, contrabbasso

Alessandro Marzi, batteria