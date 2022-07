Italia Green Film Festival, l’edizione 2023 con il patrocinio dell’Unesco

La quarta edizione dell’Italia Green Film Festival si terrà con il patrocinio dell’UNESCO, Organizzazione della Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

La commissione Nazionale dell’Unesco ha inviato agli organizzatori dell’Italia Green Film Festival una lettera firmata dal Segretario Generale Enrico Vicenti, con la quale si riconosce l’alto valore culturale e didattico dell’iniziativa.

Come previsto dall’agenda 2030 ONU punto 4, l’istruzione di qualità è un diritto fondamentale dell’uomo e proprio questo è il punto di partenza del Festival Green.

Un riconoscimento importante per il festival internazionale di film a tema ambientale e sociale, stella polare del cinema green, educativo e social che conferma la sua innata vocazione culturale e di sensibilizzazione della società, punto di partenza per analizzare le numerose problematiche ambientali che condizionano il presente, ma soprattutto il futuro.

Pierluigi Marchionne, direttore artistico del Festival, non riesce a nascondere la soddisfazione per il prestigioso riconoscimento.

“È un onore per l’Italia Green Film Festival potersi fregiare di questo patrocinio: essere riconosciuti dalla Commissione Italiana Unesco come iniziativa di alto valore culturale e didattico, non può che inorgoglirci e motivarci a fare di meglio – il commento del direttore artistico Pierluigi Marchionne – Non è più tempo di un festival fine e sé stesso, non è più tempo dell’auto-celebrazione o dei momenti effimeri celebrati dal tappeto rosso. Il riconoscimento UNESCO e il suo intrinseco valore confermano che le scelte fatte nel corso di questi anno rappresentano la giusta strada, se non l’unica, per salvare la nostra civiltà dall’abisso in cui siamo precipitati”.

La quarta edizione dell’Italia Green Film Festival si terrà dal 18 al 24 aprile 2023 confermandosi come un crocevia di energie e di soluzioni dove tutte le scuole che aderiscono al progetto – GreenFlix Edu – potranno partecipare, approfondire e capire le problematiche ambientali e sociali con l’aiuto dei massimi esperti nazionali ed internazionali.

“Film che affrontano l’emergenza climatica, il problema della plastica nei mari, la tutela della biodiversità ma anche problemi sociali come la violenza di genere, l’importanza della coesione sociale, le morti bianche sul lavoro… e molto altro – piega Marchionne confermando il valore e la valore e la vocazione della quarta edizione dell’Italia Green Festival – Le numerose opere cinematografiche arrivano da ogni angolo dal mondo e partecipano alla nostra competizione internazionale raccontando la verità, sollecitando idee e discussioni, suggerendo soluzioni”.

La quarta edizione dell’Italia Green Film Festival che premierà le migliori pellicole con la Golden Leaf, sarà un’ideale agorà, la GreenVillage, aperta dall’alba al tramonto proprio come nell’antica Grecia dove sarà possibile confrontarsi, discutere, approfondire e trovare soluzioni: la potenza delle immagini e la magia del cinema sono mezzi indispensabili per poter sensibilizzare le nuove generazione attraverso le emozioni, ciò che di più ancestrale c’è nell’uomo.

Il patrocinio dell’UNESCO alla quarta edizione dell’Italia Green Film Festival si aggiunge agli importanti patrocini conquistati nel corso delle precedenti edizioni rappresenti dal Ministero della Transizione Ecologica, Regione Lazio, Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, Fondazione Univerde, Città Metropolitana Roma Capitale, Compagnia dei Lepini, WWF, Associazione Marevivo, Rotary Club Roma, Associazione Culturale Live.