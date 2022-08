PasolinianaMente, lo spettacolo di Monica Casadei

Lo spettacolo “PasolinianaMente”, nato da un’idea della coreografa ferrarese Monica Casadei, torna a Roma dopo il grande successo della sua anteprima nazionale il 1° agosto scorso al Teatro Tor Bella Monaca, il 28 agosto in Piazza della Balena a San Basilio per ribadire l’importanza che le periferie hanno avuto per il filosofo romano.

Diversamente dalla prima esibizione, portata in scena all’interno di un teatro al chiuso, la performance del non avrà un carattere teatrale ma esprimerà la volontà di valicare i confini del teatro e portare la danza nelle piazze delle periferie romane così care a Pasolini. Da questo deriva la decisione di mantenere lo spettacolo totalmente gratuito ed accessibile a tutti.

Nella stessa piazza, dalle ore 16:00 alle ore 17:30, i danzatori della compagnia ArtemisDanza terranno un laboratorio di movimento adatto ad adulti e bambini, dove insegneranno ai partecipanti, attraverso un “gioco danzato”, ad instaurare un nuovo rapporto con il proprio corpo.

Il progetto Periferie Pasoliniane, di cui fa parte “PasolinianaMente”, è promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme” curato dal Dipartimento Attività Culturali e realizzato in collaborazione con SIAE ed è parte del programma di iniziative culturali “PPP100 Roma racconta Pasolini”

La tappa romana di questo viaggio nell’universo poetico e cinematografico di Pasolini si inserisce in un vasto progetto internazionale, che porterà lo spettacolo in scena fra Stati Uniti, Etiopia, Corea, Vietnam, India, Turchia e Ungheria e culminerà con il debutto al Festival Vis à Vis di Gorizia.

“Non dovete far altro che continuare semplicemente a essere voi stessi: il che significa essere continuamente irriconoscibili. Dimenticare subito i grandi successi e continuare imperterriti, ostinati, eternamente contrari, a pretendere, a volere, identificarvi col diverso”

Pasolini partiva dal corpo, il suo, asciutto e atletico, e dalla fame di corpi, quella che in tutta la sua opera confida, mostrandone luci e ombre. Attraverso personaggi, parole e immagini che popolano le sue opere, l’autore emiliano dona corpo al suo pensiero, restituendolo in

opera d’arte dalle diverse chiavi di lettura. La danza, fatta di corpo e anima, diventa mezzo potente per far rivivere il suo pensiero. Dalla donna-madre, pilastro della sua produzione poetica e cinematografica, alla libertà, dalla poesia, alla musica di Bach, con la quale crea un sodalizio artistico, fino alla sacralità del gesto, si attraversano testi e visioni dando vita ad un omaggio fatto di tensione e redenzione, sogni e utopie. Un affresco dell’umanità e dei suoi paradossi che nel passato, come nel presente, emozionano e aprono lo sguardo sull’esistenza.

Ma nella coreografia di Monica Casadei c’è anche il sole delle borgate romane, dove la vita pulsa, i bambini giocano, i giovani in vesti colorate sognano e lottano per i propri diritti. In “Pasolini-Fuochi segreti” si sente il calore di quel sole, si immagina l’azzurro del cielo e l’aria calda della primavera.

Creato con e interpretato da

SAMUELE ARISCI, MICHELLE ATOE, SILVIA DI STAZIO, COSTANZA LEPORATTI, MATTIA MOLINI, TERESA MORISANO, CHRISTIAN PELLINO, SALVATORE SCIANCALEPORE, DAVIDE TAGLIAVINI.

Coreografia e regia Monica Casadei

Musiche AAVV

Voci Davide Tagliavini, Monica Casadei, Agostino Rocca, Cesare Galli

Drammaturgia musicale Davide Tagliavini

Assistente alla produzione Mattia Molini

Assistente ai costumi Michelle Atoe

Si ringrazia per la sartoria Elena Nunziata

Produzione Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei

In collaborazione con

Comune di Bologna, Istituti Italiani di Cultura di Addis Abeba, Budapest, Chicago, Istanbul, Los Angeles, Mumbai, New Delhi, San Francisco, Seoul e Ambasciata Italiana ad Hanoi

Con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma

DOMENICA 28 AGOSTO 2022

Dalle ore 16:00 alle 17:30 laboratorio di movimento per adulti e bambini

Alle ore 19:00 spettacolo della compagnia Artemis Danza / Monica Casadei

PIAZZA DELLA BALENA – SAN BASILIO

INGRESSO GRATUITO

è consigliata prenotazione via mail comunicazione@artemisdanza.com o al numero +39 346 13 07 815