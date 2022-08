Riapre finalmente il teatro auditorium Viotti di Fontanetto Po con il concerto

spettacolo POST/FUNERAL MUSIC della Bandakadabra già ospite nella

stagione teatrale 2019/2020 con il fortunatissimo e molto divertente “FIGURINI”.

L’occasione è la rassegna del Torino Jazz Festival Piemonte 2022 che (con la

collaborazione e il sostegno della Fondazione Piemonte dal vivo) tocca i principali

teatri regionali. Per la provincia di Vercelli è stato scelto il teatro Viotti come unica

data il 4 settembre alle ore 21.

Una “pocket orchestra” di otto elementi, capace di affrontare qualsiasi linguaggio

musicale grazie ad una travolgente verve comico-teatrale. Nata a Torino, la

Bandakadabra si è esibita in tutta Europa affermandosi come una realtà unica nel

suo genere. Capace di unire la precisione musicale delle orchestre all’energia

tipica delle marching band, la Bandakadabra si è sempre confrontata con diversi

linguaggi artistici, dalla musica al teatro. Di rilievo anche le collaborazioni

artistiche: da Willie Peyote a Samuel, passando per Arturo Brachetti e il poeta

Guido Catalano. Ora la band torna con un nuovo progetto denominato Post che si

avvale della partecipazione straordinaria di Mr. T-Bone e di Giovanni Falzone. Il

concerto-spettacolo ripropone il repertorio delle Funeral March della New Orleans,

culla del Jazz: da Amazing grace a Just a closer with Thee, fino a Down by the

riverside e When the saints go marching in; una sorta di rito catartico capace di

curare tagli e ferite per ripristinare una incontenibile voglia di vita.

Protagonisti della serata saranno Andrea Brondolo rullante, Gabriele Cappello

sax alto, Gipo Di Napoli cassa e washboard, Giorgio Giovannini trombone, Vito

Scavo trombone, Giulio Piola tromba, Filippo Ruà susafono, e appunto special

guest Luigi T-Bone De Gaspari trombone e voce e Giovanni Falzone tromba.

Luigi T-Bone De Gaspari è un trombonista, cantante e compositore con una

consolidata carriera internazionale. Negli anni ha avuto modo di esibirsi in

centinaia i concerti tra Europa, Stati Uniti, Brasile, Messico, Canada, Giappone e

Indonesia. Oltre a essere leader del trio The Uppertones, ha suonato, tra gli altri,

con gli Africa Unite, i Bluesbeaters e gli Skatalites. Dal 2021 è voce solista della

Bandakadabra.

Giovanni Falzone geniale trombettista e compositore, uno dei protagonisti del

jazz italiano ed europeo con una lunga esperienza anche nel mondo della

classica. Dal 1996 al 2004 con l’Orchestra Sinfonica di Milano ha collaborato con

direttori come Sinopoli, Abbado, Giulini, Chailly, Berio, Jurowski, Giergev.

Anima nonché musicista, autore e direttore artistico della Bandakadabra è Gipo di

Napoli. Da anni collabora con La Stampa di Torino in veste di opinionista, oltre ad

aver curato la direzione artistica di diverse rassegne culturali. E ricordiamo anche

il fondamentale apporto di Giulio Piola, trombettista e arrangiatore della “Banda”

che oltre all’attività concertistica con la Bandakadabra, negli anni ha lavorato in

qualità di arrangiatore e musicista per diversi artisti della scena pop. Tra questi,

Samuel (voce dei Subsonica)

Sarà una serata di grande musica e divertimento e TeatroLieve è orgoglioso di

poter far parte del prestigioso Torino Jazz Festival Piemonte, in pieno svolgimento

in tutta la regione.

Biglietti euro 12,00. Per info e prenotazioni 338.1378957 – info@teatrolieve.it

Dopo i problemi legati alla pandemia quest’anno ripartirà anche la stagione

teatrale. Anticipazioni sabato 15 ottobre con la fortunata giornata di presentazione

che proporrà anche uno spettacolo gratuito in serata a cura del direttore artistico

di TeatroLieve Giovanni Mongiano affiancato da bravissimi musicisti guidati dal

maestro Claudio Bianzino.

TeatroLieve

Corso Massimo Montano 29 c/o Teatro Viotti