Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa, gli appuntamenti della settimana

Continuano gli appuntamenti di agosto di “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa“, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, tra musica, teatro, sport e appuntamenti a contatto con la natura, per tutti, grandi e più piccoli.

La settimana musicale al Castello di Santa Severa si apre martedì 23 agosto con il concerto della Fanfara della Polizia di Stato, in occasione della celebrazione del 170° anniversario della sua fondazione. Il repertorio del complesso musicale diretto dal Maestro Secondino De Palma spazia da interpretazioni sinfoniche a brani da concerto, toccando di volta in volta diversi generi musicali, dalle opere originali per banda alle colonne sonore, dalla musica leggera alle composizioni jazz.

Mercoledì 24 agosto arriva sul palco Nino D’Angelo che, con il suo “Il poeta che non sa parlare Tour”, presenta live il suo ultimo progetto discografico, uscito nel 2021. Non mancheranno i grandi successi degli anni Ottanta e Novanta, che hanno reso il cantautore napoletano un artista di culto. La scaletta sarà ricchissima, da Nu jeans e ‘na maglietta, che quest’anno compie 40 anni, a Senza giacca e cravatta, Jesce sol, Pop corn e patatine, Chiara.

La sera di giovedì 25 agosto si prefigura come un vero tributo alle sere d’estate, grazie al concerto “Metti una notte d’estate” eseguito dalla Banda Musicale di Santa Marinella. Un viaggio nelle note della musica popolare, dello swing, delle colonne sonore tratte dai film più celebri. Ancora, Frank Sinatra, Berri White, Modugno, Bruno Martino, Ennio Morricone e i classici degli anni 70, riarrangiati per orchestra di fiati.

Venerdì 26 agosto fa tappa a Santa Severa “L’Infinito Tour” di Roberto Vecchioni, un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi. La prima parte è dedicata ai brani dell’omonimo disco uscito nel 2018, per poi lasciare spazio ai classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme musica, parola e immagine. Un percorso musicale che è allo stesso tempo l’espressione dell’amore per tutto ciò che si vive, e un ritorno, uno sguardo sul passato. Le canzoni sono accompagnate da video e immagini che avvolgono il pubblico in una dimensione immaginaria e raffinata.

Sabato 27 agosto con “Luci Addosso Summer Tour” sale sul palco Deddy, fra gli artisti italiani maggiormente acclamati di Amici 2020, che vanta collaborazioni con Giordana Angi, Rocco Hunt, Alessandro La Cava e produttori come Canova, Zef, Katoo e Tom Beaver. Sarà l’occasione per ascoltare live i brani come “0 Passi” (certificato DOPPIO PLATINO), “La Prima Estate” (certificato ORO) e “Il Cielo Contromano” (certificato PLATINO), contenuti negli album di successo “Il Cielo Contromano su Giove”, uscito per Warner Music.

Gli appuntamenti musicali della settimana si chiudono domenica 28 agosto con il concerto a ingresso gratuito di Enrico Capuano e la Tammurriatarock, capaci di coinvolgere il pubblico con il loro folk-rock anni 80: un mix di musica popolare, tarantelle, ballate, tammurriate e suono rock che attinge agli anni 70. Il loro spettacolo gira per il mondo da anni con ripetuti tour negli Usa, Canada, Cuba e Medio Oriente.

Tanti sono anche gli appuntamenti per grandi e bambini legati alla natura e allo sport, che si svolgono su diverse fasce orarie e su prenotazione. Tutte le informazioni sui contenuti, gli orari e la modalità di prenotazione sono consultabili sul sito http://www.castellodisantasevera.it/

Oltre 180 eventi tra concerti, teatro, comedy, ma anche sport con il Villaggio dello Sport, la rassegna multisport gratuita che offre la possibilità a tutti di trascorrere giornate intense all’insegna del benessere, del divertimento e della socializzazione, a cura del CONI Lazio in collaborazione con LAZIOcrea SpA, la Regione Lazio e il Comune di Santa Marinella.

Dopo il tour de force di Ferragosto, che ha offerto gratuitamente a cittadini e turisti la possibilità per nove giorni di praticare 17 discipline sportive, sabato 27 e domenica 28 torna il Villaggio dello Sport. Dalle 11 alle 19, nell’area sottostante il Castello di Santa Severa a ridosso della spiaggia, si potranno praticare il prossimo weekend 9 discipline sportive gratuitamente, sotto la supervisione di istruttori delle Federazioni sportive, Discipline associate e Enti di promozione sportiva. Protagoniste del weekend saranno sup, surf, tiro a segno, danza, pallavolo, scherma, pesistica e tennis tavolo. Il programma aggiornato sarà pubblicato sul sito ufficiale http://www.castellodisantasevera.it/

Ma non finisce qui, laboratori per grandi e bambini, escursioni naturalistiche, archeotrekking, grazie a Parchilazio. E ancora, una mostra sui fumetti di Pat Carra, conferenze, giornate dedicate alla ricca offerta enogastronomica del territorio, degustazioni e molto altro per animare l’estate dell’antico maniero, straordinario patrimonio artistico, storico e archeologico affacciato sul mare. Un luogo magico che affonda le sue radici nella storia, a partire dalle sue fondamenta erette sull’abitato dell’antico porto etrusco di Pyrgi. Un’estate piena di appuntamenti, dunque, in un luogo straordinario, inserito nei circuiti turistici mondiali per la sua bellezza e particolarità; imperdibile la struttura principale del castello, il borgo medioevale annesso, i Musei del Mare e della Navigazione antica e del Castello, oltre all’Ostello aperto tutto l’anno. I ragazzi della community LAZIO YOUth CARD, inoltre, potranno usufruire di tanti vantaggi e sconti da scoprire nel corso dell’estate direttamente sull’App LYC

Biglietteria: https://www.castellodisantasevera.it/lista-eventi

Info: info@castellodisantasevera.it

Castello di Santa Severa

SS1 Via Aurelia, Km 52,600

Santa Marinella