IL TEATRO OFFICINA 2022

Il Teatro Officina apre la Stagione 2022-2023 con lo spettacolo sulle case

popolari, dal titolo “La Fondazione Crespi Morbio: una Storia, tante

storie” che verrà portato nel mese di settembre/ottobre in altre case popolari

grazie al palinsesto “Milano è viva nei quartieri”.

Nel 2021_2022 il Teatro Officina è stato partner del Comune di Milano, Settore

politiche abitative, e – grazie al Bando Europeo Reaction_Rivivi – ha lavorato

per la valorizzazione della memoria storica delle case popolari di Gorla,

raccogliendo interviste fra gli inquilini, curandone poi la pubblicazione e infine

producendo uno spettacolo su quella storia che vede anche gli inquilini in

scena, insieme e accanto ai professionisti dell’Officina. Questo fortunato

spettacolo viene ora portato in contesti simili a quello nel quale è nato, quindi

nei cortili delle case popolari della zona ed offerto gratuitamente agli abitanti

grazie al bando Milano è viva nei quartieri che il Teatro Officina si è

aggiudicato.

Il Teatro Officina e i progetti

Nato mezzo secolo fa, in quella ormai lontana stagione del decentramento

teatrale grazie al quale Paolo Grassi cercava di portare il teatro “là dove non

c’è”, il Teatro Officina ha saputo trasformare e vivificare la sua matrice

fondativa investendo su un modo attuale di coniugare cultura e territori,

creando attraverso il teatro sociale pratiche partecipative che coinvolgono i

cittadini in prima persona, promuovendo in questo modo cittadinanza attiva e

protagonismo civile.

Ha sviluppato negli anni una profonda competenza nel lavoro teatrale sulle

fragilità sociali: oltre ai Laboratori teatrali destinati agli stranieri

richiedenti asilo, tenuti per il Settore Politiche sociali dal ‘13 al ‘15, ha lavorato

molto in altri due contesti fragili: a) le persone senza dimora, fin dal

progetto l’Ultima cena_la cena degli ultimi, realizzato nel 2015 per Expoincittà

nelle mense dei poveri per approdare al corso Comunicare bene realizzato nel

20-21 alla Casa dell’accoglienza E. Jannacci, progetto ideato per fornire agli

Ospiti competenze comunicative per la gestione dei colloqui di lavoro; b) negli

ospedali attraverso la pratica della Medicina narrativa, iniziata nel 2006

all’Istituto Europeo di Oncologia con i prof U. Veronesi e B. Andreoni,

proseguita con l’ Università Bicocca (Dip Formazione ed educazione degli

adulti) e quest’anno sfociata in tre Laboratori teatrali che hanno esplorato i

vissuti durante la pandemia fra anziani che vivono soli, infermiere domiciliari

della Bergamasca e un reparto dell’Ospedale S. Gerardo di Monza.

La Direzione artistica di Massimo de Vita è coadiuvata da Enzo Biscardi, che ha

anche firmato due regie dedicate al mondo giovanile: Ci ho le sillabe girate

(sulla dislessia) e Tirare la corda (sui comportamenti a rischio)

Con oltre 50 anni di esperienza formativa la scuola del Teatro Officina

rinnova la propria offerta. Ai tradizionali corsi per adolescenti, giovani e adulti

di livello base e avanzato, quest’anno vengono affiancati i seminari intensivi.

Affidati a professionisti anche esterni, i seminari intensivi costituiranno

un’occasione di perfezionamento o di apprendimento più mirato e concentrato

nel tempo.

La Stagione teatrale chiuderà i festeggiamenti dei 50 anni di vita del Teatro

Officina, inaugurati in febbraio al Piccolo Teatro e al Teatro Elfo Puccini.

La nuova Stagione Teatrale verrà presentata a breve: la presentazione alla

città di Tirare la corda, un omaggio a Pasolini nei 100 anni dalla sua nascita, un

mese dedicato alla poesia.

Qui un breve video sulle nostre più recenti attività incluso il progetto che

stiamo realizzando per Milano è viva nei quartieri.

https://youtu.be/5AWd8MMma9Y

